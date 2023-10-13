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「新營鹽水雙星拱月計畫」執行成效亮眼 各縣市府至鹽水踏勘交流

▲新營鹽水雙星拱月計畫將兩行政區景觀縫合串連，提升溪北地區環境風貌。（圖／台南市都發局提供）
▲新營鹽水雙星拱月計畫將兩行政區景觀縫合串連，提升溪北地區環境風貌。（圖／台南市都發局提供）

記者張振興/台南報導

內政部國土管理署今(13)日至鹽水永成戲院舉辦「共創城鄉工作坊」，邀請市府團隊分享「新營鹽水雙星拱月計畫」推動過程及計畫成效，由副市長葉澤山於工作坊中詳述市府團隊在鹽水地區的整體規劃構思與軟硬體建設成果，都發局副局長顏永坤進一步解說「新營鹽水雙星拱月計畫」推動過程細節。

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本次工作坊吸引了各縣市政府相關單位代表與會，國土管理署與其他縣市政府代表亦與市府團隊交流公共建設計畫擬定與推行的經驗，期能透過互相觀摩學習提升政府部門公共景觀規劃能力與工程品質。


市長黃偉哲指出，市府積極與中央部會合作，「新營鹽水雙星拱月計畫」爭取到內政部「城鎮之心工程計畫」競爭型核定4.4億元，在溪北地區進行尺度較大的特色景觀營造，像是新營鐵道地景公園的設計融入糖業產業軌跡，鹽水公園則搭配月津港燈節活動進行整體環境改造。市府非常感謝中央的支持，讓「新營鹽水雙星拱月計畫」得以順利推動，也歡迎各縣市一同來見證台南的改變，彼此交流切磋。

▲鹽水月津港水岸步道串接水域南北岸動線及設施機能提升。（圖／效果書局提供）
▲鹽水月津港水岸步道串接水域南北岸動線及設施機能提升。（圖／台南市都發局提供）
都發局副局長顏永坤表示，「新營鹽水雙星拱月計畫」由都市發展局、文化局、工務局共同執行，藉由雙星（新營、鹽水水綠迴廊）、拱月（串接月津港人文小徑），來擴大新營、鹽水區過去營造成果。計畫內容包括新營鐵道地景公園開闢、新營鹽水糖鐵自行車道串連、新營綠川水圳步道改善、新營文化中心周遭環境美化、月津港燈會設施機能提升、鹽水車站再造、鹽水公18-3水岸步道建置等。這次的工作坊為大家提供了一個平台，讓不同地區的政府代表能夠互相交流、分享經驗，共同探討公共建設的最佳實踐。我們相信，這樣的合作交流將為未來的城鄉發展帶來更多創新的想法與策略。

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