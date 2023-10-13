台灣中油、Panasonic、崑大產官學攜手辦能源論壇

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本屆論壇邀請來自各領域的貴賓與專家共同研討目前所面對的環境與能源議題，前瞻社戴元峰執行長擔任引言人，他強調環保、永續能源與多元調控成為世界各地的關注焦點，台灣作為一個具有優勢與特色的地區，在面對淨零時代所帶來的挑戰與機遇時，必須積極思考並實踐新的解決方案。
經濟部能源署副署長李君禮表示，台灣與國際接軌，應對全球氣候變化，提出「2050淨零排放」，從高碳、低碳轉型到零碳，邁向2050淨零轉型的急迫性，永續未來將是必然掌握的趨勢。感謝雙方舉辦 「2023環境與能源論壇」，邀請國內專家學者進行專題演講，同時也共同討論環境能源發展現況與未來趨勢，減碳與經濟成長，不僅成為企業競爭力的指標，更攸關台灣長遠的經濟與產業發展，引進新能源盼期引領台灣企業走向清晰的路徑，例如碳捕捉、碳封存等邁向創新淨零未來、提升社會福祉、創造永續價值，讓台灣低碳能源轉型比例更加精進。例如中油、松下在2018年已經共同合作智慧能源的計畫，從高碳排轉化到低碳排的目標邁進一起共同努力。
會中邀請社團法人亞太ESG行動聯盟戴謙理事長擔任主持人，針對「雙E方程式」獲利（EPS）跟永續（ESG）兼顧共好」議題，共同邀請台灣中油公司總經理方振仁、台灣松下電器總經理黃政成、宏威創業投資管理顧問有限公司董事長劉如山、全國農業金庫董事長吳明敏，一同分享現階段永續如何兼顧共好議題。
與會人員皆表示，這是一個重要且極具挑戰性的議題，因為世界正處於一個需要更高效且更具責任感的商業環境，經過大家熱烈討論後，看到了企業在地深耕，在經濟獲利成本與永續能源建設發展之間建立平衡的願景和行動，這平衡不僅展現在企業獲利（EPS）的穩健增長上，更體現在企業對環境（Environment）、社會（Society）、和公司治理（Governance）的承諾上，大家必須共同體認過去將企業經營僅僅視為賺取利潤的工具已經過時，現今的投資者和消費者要求企業為環境和社會做出積極貢獻，企業應該以低碳循環、永續的方式經營，尊重並保護大環境，積極回應並承諾，促進社會公平和共融，並在企業治理方面堅持透明度和負責任的原則，邁向國際。