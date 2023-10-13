亞洲首創！高醫大引進整合式影像模擬器打造頂尖微創介入訓練中心

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高雄醫學大學助理教授朱俊源現場示範心導管影像操作教學，醫學教學從傳統教科書中的文字與圖片瞬間躍升為在3D立體空間中解構人體的肌膚、肌肉、血管、神經等，視覺化的回饋不但能讓學生精準掌握人體結構，以往擔任主治醫師需要經過十多年實際操作才能熟悉的檢查，現在可以透過模擬器反覆操作，減少未來在臨床實務上犯錯的風險。
冠狀動脈電腦斷層是常見高階健檢影像技術，要能夠準確分析冠狀動脈狹窄以及預先擬定治療計畫，常常要經過十多年的專科次專科醫師訓練方能熟悉，藉由高醫大整合式影像模擬器的輔助，學生能在短短一個小時內，學會影像分析、3D重組以及風險評估的軟體操作，讓他們能夠在未來服務病患或是提供健康諮詢時，更有說服力。
財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志致詞時表示，此次建置臨床影像擬真訓練中心的整合式影像模擬器(Dry Lab)，透過與學校各科系與醫院的緊密合作，不僅提供學生實用的技能培訓，更能夠即時吸納醫療最新的發展動態，使學生在畢業後能夠迅速適應職場環境。
高雄醫學大學校長楊俊毓致詞時強調，「最好的學習就是親手操作」是本校醫學教育的核心精神，模擬訓練器以小組形式進行，一次可以提供12位學生親手演練，讓醫學生在無風險的情境中進行演練、跨足不同情境，並具有互動性和個人化，幫助學生培養臨床判斷力，以及未來緊急情況下快速處理的行動。實際操作經驗遠比單純的理論更能強化記憶和理解，藉此讓學生學以致用、發現問題以及培養解決問題的能力，過程中也同步建立學生自信，逐漸磨練技能達到熟練的程度，顛覆以往的教學方式也讓教學活動更生動有趣，學生學習效果更佳。