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亞洲首創！高醫大引進整合式影像模擬器打造頂尖微創介入訓練中心

▲臨床影像擬真訓練中心揭牌。（圖／高醫大提供）
▲臨床影像擬真訓練中心揭牌。（圖／高醫大提供）

記者陳美嘉／高雄報導

「喝咖啡、吃甜食又讓你胃食道逆流了嗎？」耳熟能詳的廣告詞深植人心，但臨床上竟然有多達40%出現「火燒心」症狀的人卻未必是胃部出問題，反倒是可能引發致命危機的心肌梗塞！為了在學校教育就超前部署培養醫學生臨床判斷力及設備操作熟悉度，高雄醫學大學攜手全球領先的醫療科技公司西門子共同合作建置了「臨床影像擬真訓練中心」，並於今(13)日舉行揭牌儀式。

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「臨床影像擬真訓練中心」以最新的整合式影像模擬器結合醫學大學以及醫學中心資源，打造台灣頂尖微創介入訓練中心，這不但是亞洲首創，更是全球醫學教育的壯舉，未來還將擴充到大型動物手術訓練以及醫材研發的新領域，成為亞洲醫學微創介入訓練的重要基地。

▲心導管教學操作示範。（圖／高醫大提供）
▲心導管教學操作示範。（圖／高醫大提供）
高雄醫學大學助理教授朱俊源現場示範心導管影像操作教學，醫學教學從傳統教科書中的文字與圖片瞬間躍升為在3D立體空間中解構人體的肌膚、肌肉、血管、神經等，視覺化的回饋不但能讓學生精準掌握人體結構，以往擔任主治醫師需要經過十多年實際操作才能熟悉的檢查，現在可以透過模擬器反覆操作，減少未來在臨床實務上犯錯的風險。

冠狀動脈電腦斷層是常見高階健檢影像技術，要能夠準確分析冠狀動脈狹窄以及預先擬定治療計畫，常常要經過十多年的專科次專科醫師訓練方能熟悉，藉由高醫大整合式影像模擬器的輔助，學生能在短短一個小時內，學會影像分析、3D重組以及風險評估的軟體操作，讓他們能夠在未來服務病患或是提供健康諮詢時，更有說服力。

財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志致詞時表示，此次建置臨床影像擬真訓練中心的整合式影像模擬器(Dry Lab)，透過與學校各科系與醫院的緊密合作，不僅提供學生實用的技能培訓，更能夠即時吸納醫療最新的發展動態，使學生在畢業後能夠迅速適應職場環境。

高雄醫學大學校長楊俊毓致詞時強調，「最好的學習就是親手操作」是本校醫學教育的核心精神，模擬訓練器以小組形式進行，一次可以提供12位學生親手演練，讓醫學生在無風險的情境中進行演練、跨足不同情境，並具有互動性和個人化，幫助學生培養臨床判斷力，以及未來緊急情況下快速處理的行動。實際操作經驗遠比單純的理論更能強化記憶和理解，藉此讓學生學以致用、發現問題以及培養解決問題的能力，過程中也同步建立學生自信，逐漸磨練技能達到熟練的程度，顛覆以往的教學方式也讓教學活動更生動有趣，學生學習效果更佳。

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