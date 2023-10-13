華航線上旅展全航線85折起！購票再抽機票 完成任務抽iPhone15
華航ITF線上旅展搶先開跑，全航線祭出超殺優惠，今（13）日再推第二波加碼活動，凡於折扣期間（10月6日至11月15日）購票的旅客，即可登錄票號參加抽獎，免費機票等多項好禮，華夏會員完成指定任務還有機會把最新手機帶回家。
記者許若茵／台北報導
華航線上旅展全航線享優惠，還有精選航點85折起，參加AR擴增實境遊戲，用手機掃航點圖解密折扣價，萬元有找的亞洲熱門航點包含香港TWD4930元起（未稅）、新加坡TWD6120元起（未稅）、熊本TWD6800元起（未稅）、高松TWD7700元起（未稅）等；長程航線也驚喜連連，布里斯本TWD20010元起（未稅），馬上安排南半球的夏日之旅；舊金山TWD22446元起（未稅），滿足美西探親、求學需求；還有今年全新開航的獨飛航點布拉格26100元起（未稅），可搭配維也納航點規劃雙點進出行程，來場浪漫的歐洲古典巡禮。另外公開分享擴增實境互動影片到個人Facebook塗鴉牆，即可抽CENTURION百夫長迷你登機旅行箱。
華航表示，華夏會員於促銷期間購買台灣出發任一航點機票，至活動頁登錄就有機會抽中台北-熊本來回機票、獨家Uber機場接送千元折價券、中華電信日韓漫遊序號、諾富特飯店住宿券、摩斯漢堡優惠等豐富好禮；此外，免抽獎加碼再送Uber機場行程8折券、中華電信多國漫遊序號，以及摩斯經典米漢堡優惠組，越早登錄送越多。
另外華航全新形象廣告「＃這一刻讓旅行更深刻」共感登場，上線10天已超過300萬觀看次數，影片中的趣味片段引起旅客共鳴，回憶在旅行中的深刻故事，成為近期網路上的熱門話題。華夏會員即日起至11月15日只要觀看華航全新形象廣告，公開分享至個人Facebook塗鴉牆，並標註「#這一刻讓旅行更深刻」、「#中華航空ITF」，就有機會成為iPhone15的幸運得主。
華航與中國信託合作推出專屬優惠，線上旅展期間至華航網站刷聯名卡購票，鼎尊無限卡、璀璨無限卡卡友單筆消費滿1萬5千元，享專屬好康哩程3倍送（限量500名），鼎尊無限卡於活動期間累積消費達10萬元加碼贈1萬哩（共100名），買越多賺越多。