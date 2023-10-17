金鐘58／《來吧！營業中》口碑收視大豐收！製作人盼下季再突破

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製作《來吧！營業中》的好看娛樂，還有另一個節目《綜藝玩很大》入圍同獎項，堪稱是實境類節目的先驅，這次《營業中》開出收視率3.31%的驚人紀錄，且獲得極高評價，收視率、口碑雙收，入圍金鐘獎實至名歸，製作人湯宗霖表示很感謝觀眾的支持、評審的喜愛，他認為實境類節目百花齊放，類型、特色都不一樣，《營業中》能獲得青睞是因為高度的「共感度」，餐飲業人口很多，較能引起共鳴。
不要光看每集節目僅90分鐘（扣除廣告），實境類節目工程浩大，《營業中》包括攝影師手持機器、空拍機、藏在藝人身上、餐廳桌上的隱藏式攝影機，加起來共有20台機器，工作人員必須不斷記錄成員的動作、交談，找到亮點提供給剪輯師，才有辦法從數十個小時的畫面裡剪輯出精華片段。
真實記錄吵架環節 引發網友熱議上菜順序
不像其他實境節目，喜歡營造慢生活、一片和樂的節奏，《營業中》記錄真實的慌忙、吵架、質疑與辯論，初次營業時鬼鬼和姚元浩在廚房大吵，被怒吼「別進來亂」忍不住爆哭，如此真實的尷尬與衝突點，就是這節目最可貴之處，因為這就是一間餐廳會面臨的真實情景，甚至引起網友熱議廚師正確的上菜順序，影響力由此可見。
湯宗霖說，其實工作人員都是透過對講機聯繫，拍攝過程導播必須同時聽取攝影師、工作人員、藝人等3方面團隊的訊息，再了解狀況下指令，起初鬼鬼跟姚元浩吵架時，現場狀況太忙碌，大家都沒聽到，連藝人的經紀人或助理都是在外圍，事後透過剪輯重現關鍵畫面，藉此真實呈現藝人面對突發狀況的模樣。
「他們洗碗是真的，絕對是紮紮實實的洗了2小時」，他笑說，實境類節目沒有劇本，給藝人高度自主性，讓他們擦出火花，製作單位只會提醒開工時間和任務內容，但工作團隊能預估狀況，比如說準備材料不符合用餐人數，內心就有底可能會發生摩擦，但會在哪個時間點、會產生哪種衝突，常常會令人出乎意料，這就是綜藝節目娛樂性的靈魂所在。
原班人馬時間難喬 《營業中》大家族歡迎眾人
海外餐廳經營類節目，通常會有一個靈魂人物存在，由他帶領旗下成員到各地開店，《營業中》卻沒有固定人選，炎亞綸暫時神隱演藝圈，是否會等他回歸？湯宗霖說，「疫情解封後，大家時間都需要調整，不會固定人選，《營業中》就是一個大家族，人會來來去去，我們都歡迎大家，炎亞綸能否回歸要看他能否解決自己的問題」。
好看娛樂從《來吧！營業中》首季，花了300萬元裝潢老舊房屋，在石門海邊打造海景第一排餐廳「老屋」，成功吸引影迷朝聖打卡後，改名《嗨！營業中》後，又在屏東車城鄉花費500萬元，從無到有蓋起了海景小屋「柴城那裡」，掀起當地觀光熱潮，第二季的《嗨！營業中》甚至在森林園區打造充滿綠色植栽的漂亮玻璃屋，規模越來越大，下一季要如何再突破，令觀眾十分好奇。
湯宗霖說，實境經營節目的成員組合、節目設計都很重要，攝影、收音等技術也要不斷進步，好看娛樂出國拍節目的經驗豐富，到國外開店不無可能，公司正在苦思規劃年底展開的《嗨，營業中3》，敬請觀眾期待。他很開心《來吧！營業中》能掀起實境節目熱潮，「大家都在做，代表我們是做對的事情」，希望能夠拿金鐘獎，讓辛苦的幕後人員得到鼓勵。
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