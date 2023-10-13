新航線上旅展搶早鳥優惠！經濟艙最高9折 新加坡來回萬元有找
新加坡航空（新航）今（13）日推出2023線上旅展，除了廣受歡迎的早鳥優惠票價，KrisFlyer會員購票更可獲得額外20%紅利哩程。即日起至11月8日前，新航經濟艙機票最高9折優惠，前往新加坡每人來回含稅9618元起、印度19478元起、澳洲22568元起，以及歐洲23698元起。
記者許若茵／台北報導
新航集團獎勵計劃KrisFlyer台灣會員享加碼優惠。於2023年10月12日至2023年11月8日間上新航官網SingaporeAir.com購買由台灣出發前往所有新航航點的機票，並於2024年1月1日至2024年3月31日期間完成旅程，將可獲得額外20%的紅利哩程。KrisFlyer會員在搭機時享有無限量免費機上Wi-Fi，即使是在三萬英呎的高空，依然能夠保持聯繫、規劃行程或上線工作。
此期間，新航更特別與星展銀行合作，推出星展信用卡全卡友專屬優惠。星展銀行卡友加入成為新航集團獎勵計劃KrisFlyer會員，於新航官網SingaporeAir.com購票時輸入優惠碼「SQDBSTW23」並以星展銀行信用卡付款，可享指定熱門航點特惠票價再9折的獨家優惠。限量提供前500名旅客。
新航目前提供每日2班往來台北與新加坡的航班服務，為了因應台灣旅客於寒假及農曆年的旅遊旺季需求，新航將於2024年2月3日至2024年3月17日，以A350-900機型增加每周4班往返台北與新加坡的航班服務，此期間每周將共計有18個航班執飛台北與新加坡之間。台灣出發的旅客可以彈性靈活地經由新加坡轉機飛往全球航點，包含東南亞、印度、澳洲、歐洲等熱門旅遊目的地，經濟艙來回優惠票價銷售自即日起至11月8日止。