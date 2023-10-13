籃球／日本推「國家隊無退役制」新規 渡邊雄太怒轟籃協
日本籃協昨（12日）頒布一項新政策，凡只要入選男籃、女籃國家隊的選手，皆沒有退出國家隊的概念，不限年齡，坦若有選手不受徵召，將會祭出懲處，此項規定也引來目前效力NBA鳳凰城太陽日籍選手渡邊雄大的不滿，更發文為日本國家隊的隊友喊冤。
記者張志宇/綜合報導
根據《Sponchi Annex》報導指出，「日本籃協在昨（13日）頒布一項新令，將禁止男子、女子國手若受到徵召，無論理由正當與否，在國家隊出征期間都無法參加所屬球隊的比賽，若是沒有正當理由退出國家隊，將會對該球員處以3場禁賽，但在NBA等海外聯盟的球員，不在此規定內。」
日本職籃B聯盟主席島田慎二就表示，「基本上根據B聯盟規定，若是球員被國家隊徵召，球員就得參加，我們相信大多數球員在接受徵消息後，是持正面態度的，但有時候也會有球員反對加入，因此才明文規定徵召是不可拒絕的。」
而渡邊雄太在今年的男籃世界盃之前，就表明若沒有拿下巴黎奧運門票，就要從國家隊退休，但最終率領日本順利取得巴黎奧運門票。但日本籃協的新政策，也引來渡邊雄太的不滿，並在推特表示，「什麼叫只有國內球員？B聯賽球員也在拚命打出屬於自己的賽季，但他還是得為國家代表出征，我才剛睡醒，目前不知道這個消息是不是真的。」