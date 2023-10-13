任天堂「Nintendo Live」要來了 10/14中午搶票入場送瑪利歐吊飾
玩家注意！任天堂官方舉辦的實體活動「Nintendo Live」，將首次於台北舉行，活動於11月11日、11月12日在台北世界貿易中心Ａ區舉辦，活動內容將以任天堂的遊戲和角色為主題，活動為免費參加，但採預約制，明（14）日中午12點進行第一批預約，預計10月28日中午12點會展開第二次預約，有預約成功者將獲得限量贈品。
記者周淑萍/綜合報導
由任天堂官方舉辦的「Nintendo Live」將首次在台北舉行，活動內容以任天堂的遊戲和角色為主題，適合不同年齡的人士參與，會場內將設置遊戲體驗攤位、可拍照留念的攝影區及商品販售區，現場還將舉辦「Nintendo Live 2023 TAIPEI 斯普拉遁 3 大賽」以及「Nintendo Live 2023 TAIPEI 瑪利歐賽車 8 豪華版 大賽」兩場 Switch 人氣遊戲的比賽。
「Nintendo Live」為免費參加但採預約制，需有預約成功才能入內，將於10月14日中午12:00於klook開放第一波預約，預計10月28日會再開放第二梯次預約。入場需要登入「Nintendo Account」，於入場處出示代表預約者之「QR碼」進行簽到。當日入場除需要Klook的預約QR Code外，所有入場組別都需要1位代表進行「Nintendo Account簽到」，完成後有機會拿到瑪利歐造型 小物收納吊飾，其他同行者如果想要獲得特典，在場內進行「Nintendo Account簽到」後，也可獲得，送完為止。