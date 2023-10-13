日本人最愛不是京都！都道府縣魅力排行榜出爐 北海道連15年奪冠
日本民間智庫「品牌綜合研究所」今（13）日公布了2023年日本都道府縣魅力排行榜，北海道連續15年奪冠、第2名是京都府，3～5名依序是沖繩縣、東京都、大阪府，前5名與去年的調查結果完全相同。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《共同網》報導，大阪府雖然總排名只有第5，但卻是年輕族群的最愛，相對的，奈良縣總排名第8，但是年長族群的最愛。排名第6的福岡縣則是在九州居民中受到極高的肯定，至於排名第4的沖繩縣則是在各年齡層和各地區，都獲得普遍的好評。
北海道雖然達成連15年奪冠的壯舉，但品牌綜合研究所也點出警訊，20多歲年輕族群心目中，北海道的魅力呈現逐年下滑的趨勢，美味特產與食材豐富是北海道最大優勢，但光憑美食，可能無法滿足興趣多元的年輕族群。
若是以市區町村級別來看的話，第1名是北海道札幌市，第2名是京都府京都市、第3名是北海道函館市，前3名與去年調查結果相同，值得注意的是，石川縣金澤市從第8名上升到第4名，明年能否衝擊前3甲，值得觀察。
品牌綜合研究所進行的魅力排名是日本最大的消費者調查，今年的受訪者共有34117人，於6～7月在網路上進行調查，年齡分佈在20至79歲，調查題目涵蓋了個地區的吸引力、認可度、形象等89個項目。