天氣預報／北部週末21度低溫！2地區雨神降臨 未來天氣一圖秒懂
明（14）日天氣穩定，各地多雲到晴，東北部、基隆北海岸、馬祖地區有零星短暫雨，午後南部地區、中部山區有局部短暫雷陣雨。北部、東半部高溫有27度至29度，中南部有機會到31度左右，不過早晚溫差大提醒民眾需注意保暖。週末（15日）起大台北地區再降溫，低溫約21度至22度，且迎風面北部、東半部地區有不定時降雨，週三東北季風減弱，週五又再增強，迎下一波有感降溫。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員林定宜指出，明（14）度天氣溫穩定，東北季風減弱，各地多雲到晴，其中東半部、基隆北海岸、馬祖有零星短暫雨，午後南部地區、中部山區有局部短暫雷陣雨。各地低溫約21度至25度，北部、東半部高溫約27度至29度，中南部高溫有30度左右，天氣秋高氣爽、舒適微涼，但中南部日夜溫差較大，早出晚歸應留意溫度變化，適時增添衣物以免受涼。
週日開始有一波東北季風增強，北部、東半部低溫剩21度、22度，不過高溫約在26度左右。迎風面水氣增加，大台北、北部山區、宜花東局部短暫雨，其他地區多雲到晴，南部、中部留意午後雨。
下週五（20日）又有新一波的東北季風增強，降溫會比本週末（15日）更明顯，影響持續到下週六、下週日（21日、22日），低溫下探1字頭，不過因屬後期預報不確定性高，要等到時間近一點，降溫到幾度狀況才會更加明朗。
受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
此外，第15號中度颱風「布拉萬」颱風目前距離台灣2700多公里海面上對台灣天氣沒有影響，但到15日前，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，若有到海邊戲水的規劃需要特別留意。