台電賣小額綠電能解決碳焦慮？代理董座：盼建立採購交易模式

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）於10月試行，並預計在2026年正式開始實施，各供應鏈也對旗下承包商展開減碳要求，引發各國瘋搶綠電。由於國內尚未建立碳交易制度，公開發行的綠電憑證又被大企業搶光，導致供應鏈下游的中小企業爆發探焦慮。為滿足產業轉型需求，台電打包自建案廠的5000萬度綠電，預計在今年底前分兩批釋出，首批開賣1000萬度將於10月25日上架，並依1萬度、5萬度2大商品，搭配1、3、5年期，共6種組合的小包裝綠電商品投入綠電市場交易。
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此次計畫採「競標底價」，並由「價高者得」，因是由市場機制決定最終價格，故無破壞市場行情之虞，且此次計畫限定一個電號僅可得標一個商品，避免特定用戶大量收購。經濟部標檢局組長黃志文指出，本標案有6種商品，企業可依需求選擇1至6種商品並且予以排序填寫志願。台電補充提到，若賣家反悔，將收取預訂費，估將為投標金額的10%。
曾文生於會後受訪指出，既有市場上已有企業簽署購售電合約（CPPA），但簽約額度、年限大又長，台電提供小額綠電且期程較短，較能符合中小企業需求，兩種相異市場能彼此互補。
他強調，此次計畫是協助中小企業取得小額綠電的方案，在再生能源市場裡，為「補充性方案」，而非「競爭性方案」，全世界的再生能源發展也都不是一家電力公司在做，台電是在建立一個採購的交易模式，同時也希望既有的再生能源受電業也能夠蓬勃發展，媒合供應。
曾文生表示，小額綠電主要提供的主要對象為較急迫性、需求較大的業者，金融業或以外銷導向的產業都能可參與其中，而中小企業有望在交易市場建立秩序之際，逐步取得綠電，但不可能僅透過一次的競標就能解決其再生能源需求。