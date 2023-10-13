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賴清德5場國政記者會一次看！聚焦青年、文化、經濟、長照政策

▲賴清德今舉行「國家希望工程」文化政策記者會。（圖／記者陳明中攝，2023.10.13）
▲賴清德今舉行「國家希望工程」文化政策記者會。（圖／記者陳明中攝，2023.10.13）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（13）日舉行第五場「國家希望工程」記者會，聚焦文化政策，截至目前為止，賴已公布青年、長照、創新經濟等政策；針對國家希望工程，賴清德日前也提到，未來他會在總統蔡英文執政基礎上，因應台灣面臨的新挑戰，推動「國家希望工程」，將變遷的局勢化為台灣的機會，讓台灣走向民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。

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賴清德在9月6日召開首場「國家希望工程」國政願景發表會，200多位學者專家智囊團亮相，並有系統向人民報告治國理念及國政藍圖。賴指出，要透過「國家希望工程」，集結社會各界有志之士，追求台灣成為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。

第二場「國家希望工程」發表會，賴清德以「0-22投資未來世代」為主題，提供0-22歲世代優質、公平的教養資源，讓人人都有機會適性成長，成就更好的自己；其中，政策以年齡區別，說明各項措施，包含建立平價、優質、普及的托育體系，擴大幼兒園公共化、準公共化及非營利幼兒園政策、友善校園學習環境、制定「青年政策白皮書」等。

第三場國政發表會以「健康台灣，樂齡幸福社會」為主軸，發表「健康台灣」、「長照3.0」等政見，宣誓打造台灣成為樂齡、幸福的社會。賴清德強調，將藉由醫療政策打造健康台灣、藉由長照3.0政策建立一個樂齡幸福的社會。

至於賴清德第四場國政願景，以「創新經濟，智慧國家」為主軸，發表「五大信賴產業」、「智慧科技島」、「創新創業雨林生態系」等政見。賴清德表示，要在蔡英文近8年來所奠定的良好基礎上，把握國際經貿體系改變的機會，加速推動經濟與產業的轉型與升級，讓台灣成為經濟日不落國。

在今天文化政策記者會中，賴清德宣示將以2個承諾、8項主張，追求「文化永續、世界台灣」的文化願景。2項承諾，包含政府每年度必將寬列文化預算，並持續提高；推動跨域文化治理，強化「行政院文化會報」機制，落實《文化基本法》保障文化權。

至於8項主張分別為系統性文化保存、復振國家語言、促進「藝術振興」、推動博物館再升級、建構「地方文化區域治理」、強化藝文工作者權益保障、發展「台流經濟」、建構文化傳播體系等，要推動文化永續發展，讓台灣文化走向世界，與世界分享台灣的美好。
 

▲賴清德今舉行「國家希望工程」文化政策記者會。（圖／記者陳明中攝，2023.10.13）
▲賴清德今舉行「國家希望工程」文化政策記者會。（圖／記者陳明中攝，2023.10.13）

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