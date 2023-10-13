世衛發聲反對撤離令！稱加薩醫療瀕臨崩潰 以色列：哈馬斯的責任
以色列軍方通告，要求居住在加薩瓦迪加扎河（Wadi Ghazza）以北的所有巴勒斯坦居民（約110萬人），包括接受聯合國機構庇護的難民，都應在未來24小時內遷至南部。聯合國率先反對，稱這樣大規模的遷徙恐會造成「毀滅性人道後果」，世界衛生組織（WHO）也發聲要求撤銷撤離令，稱加薩地區的醫療系統已經瀕臨崩潰，要移動重傷患者等於宣判他們死刑。但以色列軍方仍未鬆口，僅說會努力提供時間。
記者倪浩軒/綜合報導
以色列軍方聲稱要求居民遷移是「為了他們的安全」，聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）強調，這樣大規模的撤離行動，很難在不造成「毀滅性人道後果」的情況下進行。WHO的發言人賈薩雷維奇（Tarik Jasarevic）也表示，加薩當地的衛生機構已經回報不可能撤離重傷患者，轉移重傷患者等於宣判死刑，「要求衛生工作者這樣做實在是太殘忍了」。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲以色列撤銷撤離令，譚德塞強調加薩的醫療系統已經瀕臨崩潰，大規模疏散將造成災難性後果，無論對平民、傷患或者衛生工作者來說，都是如此。
哈馬斯當局則呼籲加薩居民留在家中「堅守家園」，並稱撤離要求是以軍發動的「令人厭惡的心理戰」。
對此，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，「我們知道加薩居民撤離需要時間」，強調以軍正在進行努力為他們提供時間，但哈加里並未鬆口提到延長撤銷令的時限或取消撤銷令。哈加里指出，哈馬斯仍在呼籲加薩居民留在家中，以軍了解當地的困難，然而「悲慘的現實？這是哈馬斯的責任」。