名家論壇》錢震宇／感謝漠視人權的民進黨

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這句再見，是不是再也不要見的意思，我不清楚，但如果換成你是向心夫婦，「還會想要再踏上這片土地嗎？」
2019年11月24日，因為一個自稱共諜的「王立強」說是受到向心夫婦指使，從事情報工作、介入總統大選。檢調只憑單一說詞就認定向心夫婦涉有重嫌，在兩人要離台前一刻攔截並限制他們出境。
向心夫婦想都沒想到，自己只是來台做健檢醫美，會變成共諜案被告，原因全是因為一位詐騙犯捏造不實的言論！當時檢調就被外界質疑是政治性辦案，民進黨更是傾全黨之力指控兩人就是共諜，替韓國瑜助選，這樣的紅帽子一扣，就讓兩人背上莫須有罪名。
如今，王立強證實就是個騙子，騙了澳洲媒體，也騙了台灣，大選選完了，結果也定了，就這樣過了四年，最後判決無罪。請問當時起訴向心夫婦的檢察官心中有沒有一絲絲愧歉？辦案過程有沒有疏失？向心夫婦失去的自由跟名譽，要向誰討回？
民進黨每次對外都愛講自己多麼重視司法人權、多麼注重司法改革，拿向心夫婦這件案來看，檢方一再延長限制出境的時效，卻拿不出實際的證據，動輒用國安大帽扣上，只是一再侵害被告人權，官司一拖再拖，更讓人懷疑這根本是先射箭再畫靶，有心塑造共諜案。如此粗糙的司法品質與效能，恐怕連第三世界國家都不如。
再看案件時序，2022年2月24日一審判向心夫婦洗錢案無罪，但檢方仍舊上訴，這中間竟然過了一年半，直到2023年8月17日共諜案向心夫婦確定不起訴後，洗錢案馬上在9月6日就判無罪。讓人不得不懷疑，檢調為了要弄共諜案，另外用洗錢案來拖延司法審理時程，否則為何共諜案一不起訴，洗錢案就無罪？
諷刺的是，民進黨日前才提醒國人赴大陸要小心，陸委會甚至發布聲明，表示有民眾赴陸從事各類交流，遭遇到人身自由與安全受侵害，以及被對岸不友善對待的違常個案，提醒國人要自行評估風險，並做好行前準備。結果，民進黨有過之而無不及。
這段話，對照向心夫婦的遭遇，是不是可以改成「大陸民眾來台灣要小心，不管你是來洽公還是旅遊，隨時有可能被限制人身自由，被莫名其妙地起訴，被毫無人權概念的民進黨政府羅織罪名、沒收自由」。
四年過去了，向心夫婦被判無罪，台灣社會就像什麼事都沒發生過一樣，司法改革全是空，然後現在又要大選了，民進黨又開始講共諜！
向心夫婦6個感謝，謝謝曾經幫助過他們的人，但最該感謝的就是漠視民主人權的民進黨跟入人於罪的司法檢調，讓全民、甚至全世界都看到民進黨醜陋惡質的一面。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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