《英雄聯盟》S13世界賽開打！賽程、賽況、新賽制懶人包一次看

T1／新球隊台新「戰神席」季票價格出爐　VIP位置售價高達49000元

▲ 臺北台新戰神在T1聯盟2023-24賽季正式加入，主場首戰將於11月25日臺北和平籃球館開打，今天球隊季票的票價也出爐，「球場第一排」售價竟高達49000。（圖／台新球團提供）
▲ 臺北台新戰神在T1聯盟2023-24賽季正式加入，主場首戰將於11月25日臺北和平籃球館開打，今天球隊季票的票價也出爐，「球場第一排」售價竟高達49000。（圖／台新球團提供）

記者黃建霖/綜合報導

 臺北台新戰神在T1聯盟2023-24賽季正式加入，主場首戰將於11月25日臺北和平籃球館開打，今天球隊季票的票價也出爐，「球場第一排」售價竟高達49000元，讓球迷享受最高尊榮待遇。

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臺北戰神由NBA級總教練布萊恩領軍，資深老將林宜輝擔任隊長，陣中更有多名後場好手林秉聖、丁聖儒、曹薰襄及國家級射手黃聰翰等，將以最佳陣容迎接全新賽季，年度口號高喊「Northbound」全力為臺北而戰。

臺北戰神首年季票，最高等級「戰神席」VIP第一排售價49000元，第二排42000元，位於球場場邊席，能近距離感受球賽的緊張氣氛，還可獲得「戰出來應援組」，包含可客製化個人姓名背號的專屬球衣、戰神經典連帽TEE、戰神應援LOGO短TEE、戰神老帽、戰神運動毛巾，此外，更享商品購物八折以及季後賽優先購票權，最尊榮的待遇及最貼近球員的席位。

至於一樓及二樓座位區季票，分為以戰神裝備為名的1樓「戰神之矛」A區8,400元、「戰神之盾」B區7,000元，以及2樓「戰神之鎧」5,600元，各席位分別配有各式戰神穿搭單品，另亦可享商品購物折扣九折起。

臺北戰神售票可於FamiTicket全網購票網及全台全家便利商店FamiPort機台購買，票價分為戰神席VIP第一排3,500元、第二排3,000元、一樓戰神之矛A區600元、戰神之盾B區500元、二樓戰神之鎧分區為400及300元，另有3樓輪椅席150元。

戰神主場門票分為三階段開賣，首波於10月17日12:00開放購買年度季票，第二階段、第三階段將開放11-12月主場門票購買，分為10月23日台新卡友優先購票、10月24日12:00全面開賣。

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