T1／新球隊台新「戰神席」季票價格出爐　VIP位置售價高達49000元

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臺北戰神首年季票，最高等級「戰神席」VIP第一排售價49000元，第二排42000元，位於球場場邊席，能近距離感受球賽的緊張氣氛，還可獲得「戰出來應援組」，包含可客製化個人姓名背號的專屬球衣、戰神經典連帽TEE、戰神應援LOGO短TEE、戰神老帽、戰神運動毛巾，此外，更享商品購物八折以及季後賽優先購票權，最尊榮的待遇及最貼近球員的席位。
至於一樓及二樓座位區季票，分為以戰神裝備為名的1樓「戰神之矛」A區8,400元、「戰神之盾」B區7,000元，以及2樓「戰神之鎧」5,600元，各席位分別配有各式戰神穿搭單品，另亦可享商品購物折扣九折起。
臺北戰神售票可於FamiTicket全網購票網及全台全家便利商店FamiPort機台購買，票價分為戰神席VIP第一排3,500元、第二排3,000元、一樓戰神之矛A區600元、戰神之盾B區500元、二樓戰神之鎧分區為400及300元，另有3樓輪椅席150元。
戰神主場門票分為三階段開賣，首波於10月17日12:00開放購買年度季票，第二階段、第三階段將開放11-12月主場門票購買，分為10月23日台新卡友優先購票、10月24日12:00全面開賣。