台積電證實獲美方准於中國南京持續營運 同時申請無限期豁免
台積電創辦人張忠謀將於明（14）日參與台積電運動會，外界關注地緣政治變化與美中科技戰等議題，「張爺爺」將會說些什麼？尤其，日前外媒報導美國商務部正在更新「經認證終端用戶」名單，三星電子、SK海力士與台積電對中國的半導體相關設備出口管制措施可能獲得展延。為此，台積電今（13）日回應表示，公司已獲准於南京持續營運，且也正在申請在中國營運的無限期豁免。
記者許家禎／台北報導
台積電運動會將在14日恢復舉辦，創辦人張忠謀受邀參加致詞。不過，由於台積電將在10月19日舉行第3季法說會，運動會正值法說會前的緘默期，因此現場將不舉行記者會及媒體訪問。不過，美中科技戰以及地緣政治變化增加全球供應鏈風險考量，此次張忠謀回台積電參與運動會，致詞是否會針對產業的預言或有全新觀點都受到市場關注。
由於華爾街日報日前報導，美國商務部正在更新「經認證終端用戶」名單，將延長三星電子、SK海力士與台積電對中國的半導體相關設備出口管制措施豁免。其中，南韓宣布美國決定無限期豁免三星電子、SK海力士向位於中國的工廠輸入美國晶片製造設備，不需要其他許可。
華爾街日報指出，據知情人士透露，台積電也將再一次獲得為期一年的豁免，但前提是不進行重大技術升級。為此，台積電今日聲明指出，「台積電公司已獲准於南京持續營運，而我們也正在申請在中國營運的無限期豁免。」
台積電聲明也提到，公司以往不曾申請自2007年就推出的「經認證終端用戶（Validated End-User, VEU）」授權。此次基於美國商務部工業和安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）的建議，台積公司預計將透過完成「經認證終端用戶」授權的申請程序取得無限期豁免。