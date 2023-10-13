與網紅合作翻唱抖音神曲「我姓郭」 郭台銘相關影片卻悄悄下架了
鴻海集團創辦人郭台銘目前正在拚獨立參選連署，為了搶攻年輕族群，日前跟隨潮流找網紅合作拍影片，內容除了大力翻桌象徵翻轉談灣之外，還改編抖音洗腦神曲大喊「我姓郭，霸道總裁的傳說，我姓郭，沒人賺的(錢)比我多」；不過，今（13）日相關影片都已經下架，且連帶連其他用「我姓郭」梗的網紅影片也一併消失。
記者余／台北報導
拚百萬連署，郭台銘「鈔能力」全開，除了8月23日宣布2千萬美金成立的「金門和平倡議基金會」，現在傳出要加碼到5000萬美元外，還喊出喊出未來每突破10萬份連署，就捐款千萬元，但卻遭質疑有涉嫌賄選之虞。
為了強化年輕族群的連署意願，郭營近日跟網紅「哩賀阿嬤」合作影片，阿嬤出場先霸氣大喊「叫你們老闆出來面對啦」，隨後和郭台銘2人一前一後「翻桌」、代表要「翻轉台灣」。
影片接下來內容是郭台銘與阿嬤改編抖音洗腦神曲「我姓石」，大跳「我姓郭」的洗腦舞蹈，邊唱邊跳「我姓郭，ㄍㄨㄛ郭，霸道總裁的傳說；我姓郭，沒人賺的(錢)比我多，我姓郭，猶如猛虎下山坡，我姓郭，帶你賺錢不囉嗦」；只是，今日不只郭台銘影片下架，連帶其他網紅使用「我姓郭」梗拍片的網路影片，都一併下架。