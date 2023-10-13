新光三越信義週年慶10/19登場！彩妝保養殺5折　6米高皮卡丘現身

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新光三越台北信義新天地週年慶首日10月19日，有國民暖男坤達將親臨現場擔任德國雙人一日店長；10/21（六）於A11 1F SISLEY特別邀請到胡宇崴擔任一日店長，還有10/28（六）A11 CACO《原子少年》團體U:NUS與粉絲近距離互動、A8將邀請到樂天女孩出席。
同時，還有6米高皮卡丘於10月19日至11月1日現身於A11南大門，也別錯過 10/19（四）首日11:00、12:00、10/21（六）14:20寶可夢見面會，讓粉絲搶拍！「旅遊假期卡友禮」於首四日推出10/19至10/19聯名卡單筆刷滿3,000贈「旅行說走就走 RPET隨行包」10/21-10/22刷指定銀行單筆刷滿3000元就贈「按一下就開 自動折傘」。
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