9月稅收年減9%！證交稅連5紅　財部估10月可望提前達全年預算目標

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累計今年前9月稅收，除總稅收之外，還有關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、牌照稅及印花稅等都創下歷年同期新高。若與去年同月相較，以綜合所得稅增加912億元、營業稅增加260億元、營利事業所得稅增加254億元較多，而土地增值稅減少171億元。
值得注意的是，雖然9月AI伺服器及周邊設備類股，平均成交金額占總成交值比重沒有8月高，但也是創近3個月新高，9月上市櫃股票平均日成交金額3127億元，年增27.6%，9月證交稅有157億元，年增31億元，年成長24.5%；累計前9月平均日成交量3326億元，年增10%，累計前9月證交稅1446億元，歷年同期第二高，年增85億元，年成長6.2%。
財政部表示，全年觀察前9月上市櫃股票每日平均成交金額3326億元，10月至13日止平均日成交金額也有3436億元，均較編列預算數高，而且前9月證交稅收已來到1446億元，距離預算數僅少105億元，如果以今年平均每月稅收量能推估，證交稅收有機會在10月提早達到全年預算目標。
房市相關稅收部分，9月土增稅、契稅及個人房地合一稅都是正成長，就個別稅目觀察，土增稅9月有61億元，與今年平均每月金額相當，但因去年基期偏低，因此，仍年增2%，以高雄市及台北市增加較多。契稅9月有14億元，今年以來次高，年增38.1%， 已連4個月正成長，主要是新建案交屋，房屋現值較高，拉高契稅規模，主要集中在北北桃。9月個人房地合一稅年增19.8%，也連2個正成長。
就累計數來看，土增稅1至9月年減171億元，年減23.4%，為91年以來最大減量；契稅1至9月年減5.9%，雖然連2年負成長，但較110年同期減幅已在縮小；前9月個人房地合一稅年減4億，年減1.6%。