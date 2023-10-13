捷絲旅與趣淘慢旅「買一送一」！每人1050元起 暢玩花東三天兩夜
想一次暢遊花蓮與台東，有方便的選擇了！晶華國際酒店集團旗下風格旅店「捷絲旅花蓮中正館」聯手凱撒飯店連鎖旗下「趣淘漫旅-台東」，首度共推「買1晚送1晚，三天二夜花東雙城自遊行」住宿專案，即日起至12/28，雙人房2晚只要4,199元起，四人房2晚5,998元起，每人每晚不含早餐最低1,050元起，即可輕鬆入住睏到飽。兩館皆再加碼祭出「加購早餐買一送一」優惠。而去到花蓮，正巧也可以造訪全台第一間童話星巴克，即「星巴克花蓮理想門市」。
記者葉盛耀/綜合報導
捷絲旅花蓮中正館位於花蓮市中心的樞紐交通便利、鄰近火車站。2023年榮獲旅客評價Travellers' Choice「最風雲得主家庭式飯店」殊榮，Just Read挑高圖書館也是館內的特色之一，提供漫畫及書籍等，為大人和小孩提供休閒娛樂場所。此專案入住旅客，享Just Café 捷食藝自助式早餐買一送一優惠，讓旅客在飯店內即可享受在地食材及特色料理，如公正街包子、廟口風古早味紅茶、花蓮鳳林特調檸檬汁。館內附有停車場供旅客免費使用，入住再享貴賓禮遇，每日下午三點至晚上十點，提供迎賓茶點無限暢飲，咖啡、紅茶、紐西蘭Talley's冰淇淋、懷舊零食等。
「Hotel Cham Cham Taitung 趣淘漫旅-台東」於2020年6月插旗台東。飯店距離台東火車站步行不到3分鐘，出站即可入住。於今年10月13起，飯店2F交誼廳全新規劃推出週五至週日20:00~21:30房客限定「趣饗食光」，免費提供多種點心、零食、在地飲品、多款泡麵，讓遊玩整天返回飯店歇息的旅客，於睡前再次饗受另一種幸福感，預訂此檔限定專案入住旅客，除提供活力早餐買一送一優惠之外，每房加碼再贈星巴克美式咖啡2杯，讓旅人於旅程中稍作歇息在出發探索東台灣之美。
去到花蓮，正巧也可以造訪全台第一間童話星巴克，即「星巴克花蓮理想門市」座落於花蓮壽豐鄉理想大地渡假飯店旁，在藍天白雲下襯托的坐擁海岸山脈與中央山脈的花東縱谷，有如從童話故事誕生的夢幻小木屋，建築風格融合美式人文自由與歐式文藝復興的浪漫風情，一開幕就造成轟動。