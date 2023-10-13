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非高薪者！勞退金自提破百萬人、選自提6%者月薪多在這級距

▲勞動部今（13）日指出，勞退金自提首度破百萬人，近9成勞工選自提6%，其中又以月薪2.8萬到4.5萬者占比最高。（示意圖／記者潘毅攝）
▲勞動部今（13）日指出，勞退金自提首度破百萬人，近9成勞工選自提6%，其中又以月薪2.8萬到4.5萬者占比最高。（示意圖／記者潘毅攝）

記者李琦瑋／台北報導

退休金是勞工老年經濟保障的來源之一，勞工可以在每月工資6%範圍內自願提繳退休金，讓退休金累積更加速。勞動部今（13）日公布，今年勞退金自提的勞工已破百萬人、達103萬1209人，提繳率達13.86%，且近9成都是提繳6%，其中又以月薪2.8萬到4.5萬者占比最高，並非大家想像的高薪者。

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勞動部說明，勞工退休金條例明定，雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6%的退休金，儲存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶，勞工年滿60歲時，即可申請領回，勞工如暫時不領回，可繼續累積專戶內退休金，並享有不低於2年定期存款利率的收益保障。

勞動部表示，如果勞工退休後再就業，雇主仍須為勞工按月提繳勞工退休金，勞工亦可在每月工資6%範圍內自願提繳退休金，享有自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅的稅賦優惠。

勞退新制上路18年，根據勞動部勞動福祉退休司統計，截至今年7月底已有103萬1209名勞工參與自提退休金，提繳率13.86%，其中有勞退自提勞工的平均薪資為6萬4659元。

勞動部指出，有近9成勞工自提6%，許多人認為高薪者自提6%的比例會最高，但統計發現，級距在3萬6301元至4萬5800元有22.2萬餘人，而薪資在2萬8801元至3萬6300元的勞工，有13萬人，合計約35萬餘人；反觀11萬101元以上的勞工，僅近13.4萬人提撥。

勞動部表示，有越來越多勞工關切自身的退休金，選擇提撥至勞退專戶中，而勞工自願提繳退休金的好處，包含勞工可依個人經濟狀況，在每月工資1%到6%範圍內自願提繳退休金，亦可隨時停止自願提繳、自願提繳的退休金可從當年度個人所得總額扣除，節省應繳納所得稅，及請領退休金時，絕對領得到、不打折，保本保息保證領回。

勞動部提醒，勞工如有自願提繳退休金的意願，可向雇主表示，透過雇主向勞工保險局申報，並可由雇主代為向勞工保險局繳納自提金額，快速又便利。勞工平時亦可透過自然人憑證、勞動保障卡、健保卡卡號+設籍戶口名簿戶號、至各地辦事處臨櫃查詢等方式，查詢勞工退休金提繳情形。

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