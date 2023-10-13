非高薪者！勞退金自提破百萬人、選自提6%者月薪多在這級距

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勞動部表示，如果勞工退休後再就業，雇主仍須為勞工按月提繳勞工退休金，勞工亦可在每月工資6%範圍內自願提繳退休金，享有自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅的稅賦優惠。
勞退新制上路18年，根據勞動部勞動福祉退休司統計，截至今年7月底已有103萬1209名勞工參與自提退休金，提繳率13.86%，其中有勞退自提勞工的平均薪資為6萬4659元。
勞動部指出，有近9成勞工自提6%，許多人認為高薪者自提6%的比例會最高，但統計發現，級距在3萬6301元至4萬5800元有22.2萬餘人，而薪資在2萬8801元至3萬6300元的勞工，有13萬人，合計約35萬餘人；反觀11萬101元以上的勞工，僅近13.4萬人提撥。
勞動部表示，有越來越多勞工關切自身的退休金，選擇提撥至勞退專戶中，而勞工自願提繳退休金的好處，包含勞工可依個人經濟狀況，在每月工資1%到6%範圍內自願提繳退休金，亦可隨時停止自願提繳、自願提繳的退休金可從當年度個人所得總額扣除，節省應繳納所得稅，及請領退休金時，絕對領得到、不打折，保本保息保證領回。
勞動部提醒，勞工如有自願提繳退休金的意願，可向雇主表示，透過雇主向勞工保險局申報，並可由雇主代為向勞工保險局繳納自提金額，快速又便利。勞工平時亦可透過自然人憑證、勞動保障卡、健保卡卡號+設籍戶口名簿戶號、至各地辦事處臨櫃查詢等方式，查詢勞工退休金提繳情形。