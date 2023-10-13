賴清德拋文化政策　童子賢、楊力州、楊雅喆跨界現身力挺

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童子賢下午以新境界文教基金會副董事長身分出席政見發表會，童子賢會後表示，這是非常正確的政策方向，近年各國的戲劇強勢興起，台灣要凝聚自己的市場，政府必須要挹注關鍵性的資源，讓台灣的文化創作能夠走入世界。
童子賢說，聽到賴清德提及「經濟使台灣強大，文化使台灣偉大」，讓他感到非常感動；他進一步指出，如果以人體比喻，經濟是肌肉，文化就是靈魂，一個人不能只有肌肉跟骨頭，而沒有靈魂，此次的文化政策，賴清德做了非常多規劃，也承諾持續擴大、提升行政院編列的文化預算。
金馬紀錄片導演楊力州則說，賴清德提及傳統藝術、無形文化必須被深度保存這件事情，他特別有感覺，「因為有形文化包括建築等，是很容易看得到的，但無形才是非常重要的」；另外，楊力州也對賴清德提出「復振國家語言 」的政策表示非常認同，並以中國打壓香港廣東話為例強調，語言跟文化息息相關，因為「摧毀文化最快的方式，就是先摧毀他的語言」。
楊力州也就賴清德所提「所有文化是一個加法過程」概念，感性說「我剛剛很感動」，並強調「所有文化是一個層層疊疊、越來越變化、不停去改變的過程，這是一個非常正確的態度」。
楊雅喆提及，文化非常重要，如果沒有自己的文化，這個國家就沒有自己的代表，對於賴清德提出的文化政策，他覺得最有感，而公廣頻道國際化蠻重要、要繼續推動，才有機會讓國際更了解台灣。
▲楊力州說，賴清德提及傳統藝術、無形文化必須被深度保存這件事情，他特別有感覺。（圖／賴清德競選辦公室提供）