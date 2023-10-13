涉收賄2600萬！沈宗隆宣布請辭雲林縣議長 一個月內進行補選
國民黨籍雲林縣議長沈宗隆，因涉嫌綠能收賄遭起訴，今（13）日他於第20屆第2次定期大會上，宣布請辭，並感謝議員同仁們對他的支持，在這連續三屆的議長職務中，若有欠缺還望同仁諒解；而缺職，依法縣議會要於一個月內進行補選。
記者林莞茜／綜合報導
沈宗隆遭疑涉嫌向綠能達德能源收賄2000萬台幣，雲林地檢署進行調查，發現達德能源集團2019年6、7月間，在雲林縣內設立風力發電廠頻遭民眾和部分議員抗議，遂向雲林縣政府申請公文、建造執照及使用執照，但過程不如預期，因此希望藉由修改地方政府自治條例加速案件進行，因此涉嫌行賄沈宗隆等人2600萬元。
雲林地檢署在7月底，依貪污罪起訴沈宗隆，沈也坦承犯行並繳回犯罪所得，同時也稱全案已進入司法審理，為了表示誠意，他也將在開準備程序庭後請辭議長，希望藉此獲得更公平的審判。
今日議會第2次定期大會，沈宗隆於主持議會大會時宣布請辭，但他也強調，他仍保有議員職務，也會持續為選民服務，更聲稱若一審判決公道，可能不會提出上訴，會直接入獄服刑，屆時再辭議員職務，而他也誠摯感謝議員同仁在連續3屆議長選舉，對他的支持，若有職務欠缺之處也望同仁多多諒解。