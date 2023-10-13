金石堂信義店11月底熄燈！35年歷史結束 官方曝明年「展店計畫」
又有實體書店傳出熄燈消息！今（13）日連鎖書店品牌金石堂宣布，位於台北東門永康觀光商圈、已有35年歷史的金石堂信義店，預計將於11月底結束營業，同時也提到，目前大型店點已非現今金石堂發展策略，但明年仍有展店計畫「目標增加5~10家店」。
記者潘毅/綜合報導
金石堂在2001年全盛時期在台曾有100多間店，但近兩年包含台南一店、遠百桃站店、新竹店等陸續結束營業後，全台只剩下34間店，若在算上預計在11月底熄燈的信義店，就只剩下33家。
不過金石堂指出，為符合未來發展新型態店的願景，大型店點已非現今金石堂發展策略，今年金石堂縮小營業坪數，仍能維持業績成長，線上購物與實體門市的整合力是一大關鍵。同時也提到，結合在地消費者的生活型態持續展店，明年目標增加5~10家店。
而預計將於11月底結束營業的金石堂信義店，也將從即日起轉為虛實服務體驗的新型態概念店，和消費者近距離溝通，該店同時推出感恩回饋，全館79折、回頭書6本500元，會員滿千送百等，回饋全台讀者朋友。
金石堂也提到，目前虛實整合會員已近200萬人，透過門市訂官網百萬商品，到店取貨免運費；官網預留門市庫存，取貨更即時便利。LINE官方帳號與官網的創新，個人化追蹤與推薦服務，商品評價與好好聽導讀等線上功能，再加上實體店的主題策展，大幅優化消費者的購物體驗。