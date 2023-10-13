爭鮮茶碗蒸本尊長這樣！官方突宣布「免費抽200個」：來吃就知道
「你看起來就像茶碗蒸」可能將成為2023年度最新的流行語！昨（12）日深夜，在台北市大安區忠孝東路四段的爭鮮迴轉壽司店中，發生兩組客人衝突，但由於對話內容太荒唐，引發全台關注。對此，爭鮮官方也把握住行銷好機會，不但公布了店內「茶碗蒸」的真實模樣，同時還舉辦抽獎，讓民眾有機會免費吃到茶碗蒸「來吃就知道了」。
記者潘毅/綜合報導
茶碗蒸事件引發全台關注！39歲「全甲」刺青的姜姓男子，昨（12）凌晨在大安區忠孝東路四段一家迴轉壽司，因「茶碗蒸」與鄰桌男客發生口角，怒嗆對方「你看起來就像茶碗蒸！」後續雙方離開店家，並爆發肢體衝突。
無辜成為事發地的爭鮮，今（13）日也在臉書上發文表示：「留言抽獎200個茶碗蒸等你拿，想知道爭鮮的茶碗蒸長什麼樣子嗎？來爭鮮吃就知道囉」，更附上店內茶碗蒸的真實模樣，讓許多好奇民眾一探究竟。
爭鮮同時公布活動方法，只要在該篇文章按讚並留言「#我愛爭鮮茶碗蒸 #長得像茶碗蒸錯了嗎」，再標註一位好友，就能獲得抽獎資格，獎項是「扇貝茶碗蒸2個 （價值60元）」，會抽出100位得獎者，等於將送出200個茶碗蒸，活動時間為即日起至本月19日晚間23時59分止。得獎者須為爭鮮APP會員，屆時獎項會以爭鮮APP票券形式提供得獎者，也將在10月23日公布在貼文留言區公佈中獎名單，爭鮮保留活動解釋及隨時變更、修改與終止之權利。
不少網友看完也紛紛笑稱「這速度真神快的」、「謝謝爭鮮讓我們知道茶碗蒸本人長怎樣」、「最近茶碗蒸應該會紅一陣子」、「看完這張照片馬上去看影片對比，有沒有真的像茶碗蒸」。