防治登革熱全力動員捍衛市民健康 陳其邁感謝基層支援

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衛生局指出，高雄市人口住宅稠密且主要的病媒蚊為埃及斑蚊，傳播風險高，因應疫情來勢洶洶，市府防疫團隊在跨局處動員、全體防疫人員及全民共同合作之下，已順利解除13個社區群聚疫情管制，近三週單周確診病例數介於100-160例之間，高雄在面臨許多疫情挑戰，還控制在一定範圍內，就是因在做登革熱防治工作時，都是跨局處總動員來做，希望在11月底前，能夠盡量將疫情流行曲線壓低，度過疫情挑戰。
衛生局也強調，高雄市20年來均秉持著噴藥專業原則，從選用環境衛生用藥、噴藥技術及機具都必需經過嚴謹的評估，登革熱「空間噴藥」是用以殺滅成蚊，依據生物檢定埃及斑蚊或白線斑蚊在標的空間內的致死藥量，搭配噴藥機具（超低容量或煙霧機）、噴藥濃度、噴藥流量及施作時間等，以有效滅蚊為目的進行噴藥。專家會議依據高雄市2023年的監測室內噴藥滅蚊生物檢定數據約可達到85%-100%擊昏率分析，業經10/2專家會議確認，高雄市目前的噴藥滅蚊是有效的。
依據中央疾管署「登革熱／屈公病防治工作指引」，落實疫調採檢、孳生源清除及噴藥滅蚊三合一防治工作是必要的緊急防治手段；台大生物資源暨農學院昆蟲學系名譽教授徐爾烈強調，「在目前登革熱沒有疫苗、治療藥劑的情形下，為快速減少環境中病媒蚊數量，避免疫情擴散、並為清除孳生源爭取時間，實施對人體安全、有效滅蚊的噴藥是緊急防治登革熱的必要方式。」
台灣環境有害生物管理協會理事長、高雄大學白秀華教授說，登革熱是蚊媒傳染病，尤其在高度都會化的高雄市，喜歡棲息在室內、人工容器；傳播力強且僅在嘉義以南出沒的「埃及斑蚊」性喜人類居家環境，更是造成高雄市社區傳播鏈的主角，容易孳生在乾淨的清水，相對於戶外的水溝、樹洞，室內病媒蚊風險更高，這也是必需執行家戶「室內空間噴藥｣滅蚊的主因。當社區出現登革熱疫情時，快速而有效的噴藥撲滅病媒蚊是必要的防疫手段。
高雄市長陳其邁則說，防疫的工作非常辛苦，他要謝謝所有的基層同仁，尤其包括衛生局、民政局、各局處、環保局，都要來支援相關的防疫工作，甚至在國慶連假，他們都還努力工作、犧牲假期，因為防疫就必須到位，能夠減少病媒蚊的孳生來防治登革熱，可以說是非常辛苦，更尤其今年不管是東南亞的疫情，或者是周遭其他縣市的疫情也比過去來得更具挑戰，所以真的非常感謝基層同仁。
至於部分地區醫師人力不足問題，則由衛生局協調醫學中心或公立醫院派員進駐維持醫療服務，並已研擬相關組織修編及待遇提升方案依程序處理中。衛生局也感謝防疫團隊，尤其是基層同仁對於防疫工作無私的奉獻與努力，當務之急除了擴大進用人力協助防疫工作，也同步規劃調節偏遠地區醫師、衛生行政的人力結構，包含檢討加給、加班費待遇留才。