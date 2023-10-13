金鐘58／李程彬揪劉冠廷穿紅內褲　若封「迷你視帝」辦流水席請客

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入圍女配角的丁寧，不諱言很想拿獎，「這次如果拿獎，證明這個題材是被接受的，所有女性承受的痛苦是被接受的，如果有機會上台，也代表我們被看到了，我只是代表大家上去。」面對《人選之人—造浪者》來勢洶洶，丁寧特別欣賞對手賴佩霞，「她是我很佩服的心理老師，我很喜歡她。」
而許瑋甯被周刊報導性侵未遂戲太逼真，對於對手吳慷仁產生陰影，雙方都否認這個說法，導演卓立也直呼根本是空穴來風，劇組不但請了動作指導套招，拍攝這場夜戲的當天，許瑋甯、吳慷仁在白天還有說有笑，的確這場戲拍起來演員不會舒服，但是大家都保持專業完成，「她在現場確實會怕，我們自己看都不忍心，但是不完成它，沒辦法傳遞那種痛，她有更大的使命要做。」
《她和她的她》一口氣入圍迷你劇集、男女主角等7項大獎，導演卓立忍了4天才敢看入圍名單，她坦言怕看了會有遺憾，因為對她來說沒有遺珠，每個演員都是珍珠。編劇溫郁芳為了這個題材花了2年多的時間做田調，真的非常感謝周遭許多協助，才能完成這次的作品。而擔任總監製的葉如芬，10多年前曾獲金鐘獎最佳迷你劇集肯定，她表示《她和她的她》這樣的題材能被評審青睞，表示這樣的故事在社會上是有傳遞正面的力量，欣慰大家的努力是被肯定的。
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