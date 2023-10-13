各地穆斯林民眾上街挺巴勒斯坦 伊朗放話「抵抗軸心」不排除介入
以巴衝突局勢持續緊張，西方國家大多支持以色列，德國與法國更明令禁止民眾上街挺巴勒斯坦，在此同時，伊斯蘭世界的民眾則普遍支持巴勒斯坦，伊朗、伊拉克、約旦、印尼等國，都有民眾上街遊行，力挺巴勒斯坦人。伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）表示，以色列若持續對巴勒斯坦平民犯下戰爭罪，將招致「軸心的其他成員」採取行動回應。
記者倪浩軒/綜合報導
哈馬斯前領袖梅夏爾（Khaled Meshaal）發表錄音聲明，號召全球穆斯林13日參與示威，各地發生多起穆斯林民眾在結束周五祈禱後進行支持巴勒斯坦的遊行，包括中東地區的伊朗、伊拉克、黎巴嫩、約旦，以及非洲突尼斯，亞洲的印尼、馬來西亞、孟加拉等地，都可看見民眾走上街頭。
伊朗外長艾密拉多拉安訪問了黎巴嫩，也與黎巴嫩真主黨的領導人會談，艾密拉多拉安表示，若以色列對加薩地區的戰爭罪行持續，將會引發「抵抗軸心」的聯合行動。艾密拉多拉安未明確指出抵抗軸心包括哪些團體，但一般認為是指伊朗、黎巴嫩真主黨、敘利亞、以及巴勒斯坦武裝團體的聯盟。
尤其是黎巴嫩真主黨，以巴衝突再起後，黎巴嫩真主黨已朝以色列發射火箭彈聲援哈馬斯，並稱已經「做好充分準備」隨時加入戰爭。有專家分析，以色列動員30多萬位後備軍人，其中一大部分就是用來投入對黎巴嫩邊界的防禦，而以色列軍方已經禁止民眾進入以黎邊境附近的地區，替隨時可能新增的戰線做好準備。