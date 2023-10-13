菲人民革命推翻老馬可仕政權紀念日　小馬可仕取消

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批評者將老馬可仕的獨裁統治描述為人權被侵犯和腐敗的黑暗時期，使菲律賓陷入貧困。
2000年，時任菲律賓總統艾斯特拉達（Joseph Estrada）宣布2月25日為「特別國定假日」。人權運動人士通常選在這天舉行集會，紀念民主的恢復。
小馬可仕在2022年當選總統；在此之前，社群媒體大規模出現試圖美化馬可仕家族形象的假消息。
許多人原本預期小馬可仕會在上任後廢除這個國定假日，但他只將乙沙人民力量革命紀念日（EDSA People Power Revolution Anniversary）移到今年2月24日，這天是星期五。
然而，根據一份今天公布、落款日期為10月11日的總統府公告，2024年國定假日一覽表上卻完全沒有這個紀念日。
人民權利促進聯盟（Karapatan）表示，取消這一紀念日表明，小馬可仕政府對「追求正義、真相和問責這類有意義社會行動」的蔑視。
正在將記錄老馬可仕統治時期的書籍、電影和文章數位化保存的「回憶計畫」（Project Gunita）表示，這是另一次「國家支持、試圖洗白殘暴獨裁歷史的企圖」。
小馬可仕辦公室今天發表聲明解釋，人民力量革命紀念日沒有列入「特別非工作日」是因為明年的2月25日恰好是星期天。
聲明表示：「宣布這一天為特別非工作日對社會經濟沒有太大影響，因為這一天正好是大多數工作者／勞工的休息日。」
然而，儘管明年的聖母無原罪始胎節（Feast of the Immaculate Conception of Mary）也落在星期天，這個節日還是被列為特別非工作日。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1121013