韓國統一部證實「為數不少」脫北者遭中國遣返 向北京提出關切
韓國人權團體表示，在杭州亞運結束後，中國遣返了大量的脫北者返回北韓，有些脫北者甚至已經在中國生活25年也被遣返。對此，韓國統一部今（13）日表示，人權團體說法屬實，雖無法確認數量，但似乎有「為數不少」的脫北者被遣返，韓國政府也為此向中國表達高度關切。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國統一部表示，中國東北3省「為數不少」的朝鮮居民遭到遣返，但有多少人是脫北者，有多少是罪犯或患者，則不得而知。統一部強調，韓國政府堅持在任何情況下都不應不按本人意願，將脫北者遣送回北韓，此舉形同違反國際法。韓國就此向中國表達高度關切，並傳達了韓國的立場。
根據韓國人權團體「北韓正義連隊」的說法，共有600位脫北者，自遼寧省與吉林省被遣返，且都是臨時收到通知，有些脫北者已長期在中國生活，甚至成家生子，但也被迫與家人分開。「北韓正義連隊」質疑，中國在亞運結束後遣返脫北者，是為了給北韓送上一份「外交大禮」。
中國外交部發言人汪文斌12日被問到此事時，回覆說中國不存在「脫北者」，稱這些北韓人民都是出於經濟原因非法入境中國，中國按照國內法、國際法相結合的原則，本著負責任的態度和人道主義精神，進行妥善處理。