為霸凌倖存者爭取法律權益　韓校園暴力發聲者輕生

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表藝琳透過在YouTube呼籲修改韓國法律、要求取消校園暴力的訴訟時效，累積了一批追隨者。她也希望修改誹謗法，使受害者能大膽直言，不用擔心被起訴。
在她今年稍早提交請願書後，韓國國會9月正式提出一項法案。若這項法案通過，校園暴力案件的訴訟時效將從受害者成年後才開始計算。
表藝琳認為，韓國應該修改訴訟時效，如此一來，即使在數十年後，霸凌者也需要為進行校園暴力負責。
但專家表示，由國會議員金永培上月提出的相關法案存在巨大的現實問題，尤其是以青少年時期犯下的罪行懲罰成年人。
有些人質疑，人們是否該為青少年時期的罪行留下永久犯罪紀錄。
儘管如此，專門研究校園霸凌案件的首爾律師盧允荷（Noh Yoon-ho，音譯）今天告訴法新社，表藝琳的努力仍幫助成年的霸凌倖存者意識到「他們不必總是默默承受」。
盧允荷表示，多虧表藝琳，韓國社會「已經開始注意到，如果校園暴力過去沒有得到妥善解決，仍會對成年受害者造成傷害和創傷。」（譯者：王嘉語/核稿：陳昱婷）1121013
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