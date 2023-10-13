以巴衝突延燒　約旦河西岸挺加薩集會9人遭射殺

（中央社雷馬拉13日綜合外電報導）巴勒斯坦衛生當局表示，約旦河西岸（West Bank）各地今天有民眾集會，聲援飽受戰火蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip），期間有9名巴勒斯坦人遭到以色列部隊射殺身亡。 我是廣告 請繼續往下閱讀 法新社記者及一名安全官員指出，約旦河西岸的雷馬拉（Ramallah）、那不魯斯（Nablus）、圖卡門（Tulkarm）、希布倫（Hebron）等城鎮爆發了衝突。將近一週前，巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）於7日突襲以色列南部，隨後以色列發動空襲報復，如今演變成一場全面戰爭。根據巴勒斯坦衛生當局，自7日以來，約旦河西岸至少有44名巴勒斯坦人死於以巴衝突的相關暴力事件。半島電視台（Al Jazeera）報導，巴勒斯坦衛生當局的最新數據顯示，當地今天至少有9名巴勒斯坦人遇害，還有數十人受傷。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1121013更多「以巴戰火再起」相關新聞。各地穆斯林民眾上街挺巴勒斯坦 伊朗放話「抵抗軸心」不排除介入世衛發聲反對撤離令！稱加薩醫療瀕臨崩潰 以色列：哈馬斯的責任哈馬斯：以色列空襲加薩導致「13名人質」被炸死！包含外國人以色列警告百萬加薩居民撤離！哈馬斯不甩 籲留下來「堅守家園」