李柏毅挺國軍！看板掛軍區周邊 籲馬文君們勿阻國防發展
高雄市立委第三選區（左營、楠梓）民進黨參選人李柏毅，13日在左營海軍基地中海哨外（軍校路、右昌街）掛上與副總統賴清德的合體看板，向海軍弟兄喊話「支持潛艦國造、國防自主」。未來也將在中正哨、四海哨與文康哨周邊陸續懸掛看板。這次插旗藍營本命區的行為，政治意圖相當強烈，顯示李柏毅搶攻軍眷票的決心。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅說，左營是重要海軍基地，駐守許多海軍子弟，而潛艦是海軍中相當重要的戰略防禦武器。面對近期馬文君洩密案、國民黨砍國防預算等事件，許多海軍朋友認為自己不受到重視，希望透過看板告訴海軍同袍們，民進黨支持軍事設備升級、強化國防自主能量，要讓海軍弟兄姐妹沒有後顧之憂！
李柏毅指出，國民黨不斷扯國防自主後腿，從馬文君說沒有拒簽保密切結書被打臉，到馬自己承認將資料送給韓國，還謊稱國防次長說資料並無機敏性，更在委員會上嗆有「自製防禦潛艦之父」之稱的黃曙光說：「你待在海軍裡不代表你會造潛艦！」，種種誇張行徑讓人看了直搖頭。
李柏毅也認為，現在藍營為了幫馬文君脫罪，竟要求偵辦為國家、為海軍奉獻一生的黃曙光。到頭來，阻撓台灣國防發展的最大力量是中國國民黨的「馬文君們」。
李柏毅表示，台灣挺過各種阻撓大步往前，當下正是國防發展的關鍵期，社會不會容許任何人、任何勢力，破壞得來不易的成績。最近的俄烏戰爭、以巴戰爭，都再再告訴我們唯有強化自身實力，充分備戰，才能止戰。這八年來民進黨不斷努力，將「保衛國家」理念化作現實，相較藍營的鴕鳥心態、別惹大塊頭的「下跪」論點，綠營透過行動，希望讓社會知道誰才是真正在守護家園、捍衛民主的人。