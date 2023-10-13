藍波老師鼠蹊部有2.6公分腫瘤 曾罹淋巴癌放療18次、暴瘦15公斤
演藝圈天王天后的御用舞蹈老師藍波老師，之前曾為蔡依林、潘瑋柏、王心凌、林俊傑、5566等天王天后編舞。2015年、才正要邁入不惑之年，就發現罹患淋巴癌，在鼠蹊部有一顆2.6公分的腫瘤。他只思考15分鐘，就決定要開刀，後來又經歷18次放療，暴瘦15公斤，體重僅剩下50公斤。他過去工作壓力大，曾「1年編150支舞」，又常熬夜、喝酒應酬，都可能是罹癌原因。在歷經鬼門關前走一遭後，藍波老師才懂得放慢人生腳步，珍惜身體。
記者黃盈容/綜合報導
藍波老師上節目《健康點點名》上分享過去抗癌的經歷，他表示，約9年前，有段時間突然開始莫名常疲憊，天天在運動的他怎麼也想不到自己會罹患癌症。在老婆建議下，藍波老師去做了健康檢查，才發現指數不對，進一步檢查驚見鼠蹊部附近有一顆腫瘤，後來確定是惡性腫瘤、罹患淋巴癌一期。
醫生表示，腫瘤大小很尷尬，一般來說3公分就要開刀，但他的腫瘤則不大不小，約2.6公分。幸運的是，醫生正好3天後有時間開刀，不然又得拖上1個月，藍波老師當時只有15分鐘能考慮，「我連打給我老婆討論都有點難」。
醫生則安慰他，「不用擔心，你不是最倒楣的」，因他的腫瘤指數介於30％至35％，3個人就有1個人會得，藍波老師直言：「我是當下聽了他講這句話之後，我才決定我要開刀。」
開完刀後，還需吃標靶藥物、做18次放療，副作用讓他虛弱，連上廁所都沒力氣，身體像被漩渦吸走，想用力卻無法，並暴瘦15公斤。他多年來因教舞、編舞壓力大，「當時1年要編150支舞」，工時長無法好好休息，生活不正常、常熬夜、喝酒應酬，恐怕都是罹癌原因。在戰勝病魔後，藍波老師也學會放慢腳步過生活，畢竟沒有比健康更重要的事了。