北極公開賽／戴資穎亞運後又爆冷出局！遭泰國李美妙直落二橫掃

台灣羽球一姊戴資穎今(13日)在BWF超級500系列北極羽球公開賽爆冷出局！小戴八強碰上泰國選手李美妙，最終19：21、21：23吞敗，無緣4強賽。 我是廣告 請繼續往下閱讀 戴資穎日前才在亞運16強提前出局，重整旗鼓後出征北極賽，由於女單F4韓國安洗瑩、中國陳雨菲與日本山口茜都缺陣，世界排名第4的戴資穎登上頭號種子，未料連四強都打不進去。本場比賽戰況膠著，但小戴敗在失誤過多，首局一度落後達4分，雖後來居上，但在18平時連丟2分，無力反撲，只能將首局勝利奉送給李美妙。第二局戴資穎一樣從最多4分落後急起直追，但又是在18平時連丟2分，不過小戴連化解3個賽末點，尤其在19：20時挑戰判決成功，將戰線拉長，可惜反攻還是功虧一簣，直落二吞敗。賽前雙方生涯對戰5次，戴資穎拿下4勝；不過李美妙狀況不差，拍落小戴晉級4強後，有機會繼瑞士公開賽後，挑戰本季第二冠。羽球／戴資穎輕鬆擊敗泰國好手Katethong！北極羽球公開賽晉級8強羽球／輸戴資穎卻受益良多！愛沙尼亞20歲小將不氣餒反而更有自信羽球／女單「F4」僅戴資穎參加北極公開賽 首赴芬蘭比賽直呼新鮮16歲泰國天才美少女奪冠！拿下世青賽羽球冠軍 曾直言喜歡戴資穎