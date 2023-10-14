《英雄聯盟》S13世界賽開打！賽程、賽況、新賽制懶人包一次看

日職／阪神虎新洋將超級威猛！就是那位傳說中的「肯德基爺爺」

▲日職阪神虎隊有機會奪冠，解除「肯德基爺爺魔咒」。（圖／日本肯德基）
▲日職阪神虎隊有機會奪冠，解除「肯德基爺爺魔咒」。（圖／日本肯德基）

記者吳政紘/綜合報導

日本職棒季後賽高潮系列賽（クライマックスシリーズ、Climax Series）即將在14日開打，中央聯盟由養樂多燕子隊出戰東洋廣島鯉魚，兩隊獲勝的一方，才可以跟阪神虎隊挑戰央聯代表日本大賽的權利，不過阪神虎隊不但擁有主場優勢，還有先奪1勝狀況下，很有機會自2014年之後，睽違9年再度打進日本一系列賽，而今年阪神虎則是睽違18年再度回到央聯冠軍懷抱，對此，不少球迷還跳入道頓堀慶祝，虎軍封王的秘密武器，被日媒稱為「史上最強洋將」的「肯德基爺爺」（桑德斯上校）也重回阪神甲子園肯德基專賣店，並且有專屬看板。

我是廣告 請繼續往下閱讀
提到「肯德基爺爺」，大家都會聯想到那位白色頭髮、鬍子，加上有拐杖，笑容常開的Harland David Sanders（桑德斯上校），而肯德基也常在店舖外，設立他的人像，讓粉絲可以識別。

▲肯德基爺爺魔咒，是阪神虎迷心中永遠的痛。（圖／肯德基提供）
▲肯德基爺爺魔咒，是阪神虎迷心中永遠的痛。（圖／肯德基提供）
有趣的是，日本也有「肯德基爺爺的詛咒」（日語：カーネルサンダースの呪い），在1985年阪神虎拿下日本一總冠軍時，球迷紛紛瘋狂慶祝，並且高喊奪冠球員的名字跳河，但當時有球迷認為桑德斯上校外型跟阪神虎洋砲 Randy Bass很像，因此把「它」丟入河中，但卻也引發「詛咒」。

阪神虎自此都沒再拿到央聯冠軍，直到2003年星野仙一率領的虎軍打破「小魔咒」，拿到央聯冠軍，2005年岡田彰布監督又拿下央聯冠軍，但終究無法打破自1985年以來的「肯德基爺爺詛咒」。

▲阪神虎隊Randy Bass。（圖／美聯社／達志影像）
▲阪神虎隊Randy Bass。（圖／美聯社／達志影像）
「肯德基爺爺詛咒」甚至還紅到世界各地，直到2004年波士頓紅襪隊，終於打破「貝比魯斯魔咒」，小熊隊也在2016年順利解除「山羊魔咒」，目前世界上職業運動，就數日職阪神虎「肯德基爺爺魔咒」最可怕。

▲阪神虎隊睽違18年奪冠，岡田彰布監督被球員「胴上」高拋。（圖／美聯社／達志影像）
▲阪神虎隊睽違18年奪冠，岡田彰布監督被球員「胴上」高拋。（圖／美聯社／達志影像）
2009年，肯德基爺爺從河中被打撈出來，但左手跟招牌的眼鏡卻都「不見」，有球迷認為，這是幸運的徵兆，不過要以正統性來看，2014年的阪神虎曾以「下剋上」打進日本一總冠軍賽，但卻不敵軟銀鷹隊，這也是虎軍近期最靠近冠軍的時候。

▲因應阪神虎可能封王，日本大阪最熱鬧的心齋橋商業區，將有日本警方嚴守。（圖／晶華酒店提供）
▲因應阪神虎可能封王，日本大阪最熱鬧的心齋橋商業區，將有日本警方嚴守。（圖／晶華酒店提供）
▲肯德基爺爺桑德斯上校。（圖／NOWnews資料照）
▲肯德基爺爺桑德斯上校。（圖／NOWnews資料照）
今年阪神虎又有機會挑戰「解除魔咒」，阪神虎隊所屬主場阪神甲子園球場店，將展示這尊「真人比例」的人像看板，並且自10月16日起，讓球迷參訪，至於為何是10月16日，聽說「肯德基爺爺」就是在1985年10月16日被丟進道頓堀

現在「肯德基爺爺」實體，因為難以移動，加上修復困難，被展示在關西肯德基公司，而他的「替身」身高173公分，預計會展示到日本一冠軍系列賽完為止。


日職／阪神虎封王！中信兄弟海外顧問林威助受訪　恭喜岡田彰布

日職／阪神虎封王感人一幕！橫田慎太郎24號球衣也被隊友高拋慶祝

大阪直擊／阪神虎迷太瘋狂！千名警力擋不住　跳河高唱隊歌到深夜

大阪直擊／阪神虎睽違18年封王！球迷超嗨　道頓堀宛如祭典瘋狂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞