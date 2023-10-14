馬術／狂！沙國亞運猛駒要價1.3億　台灣馬術博士分析中華隊處境

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經三輪投票，在最後一輪一對一投票中，葉益成以百分之63的得票率力壓主要對手伊朗籍的本次杭州亞運馬術障礙技術代表，順利當選。
葉益成博士在任亞洲馬場馬術主席期間，為了活絡亞洲比賽成功地發起了亞洲U21馬場馬術國際賽，新冠疫情各項活動停擺推動困難的期間亦舉辦亞洲馬場馬術線上裁判研討會，他對馬術的專業和推廣的實幹熱情，受到亞洲馬術總會及亞洲會員各國的肯定及支持，是他此次當選的重要原因之一。
本次中華馬術隊雖無緣在亞運奪牌，不過老將葉繡華在馬場馬術拿下個人第8，障礙團體則排名第7，表現不差。葉益成認為，中東國家傳統上强在障礙超越，馬場馬術則弱，此次卻在馬場馬術表現不凡，值得中華隊注意。
葉益成說，本屆印度實力大幅提升，卡達馬場馬術發展較晚，但本屆也明顯進步，而他們的馬匹等級也很高，像是沙烏地阿拉伯的障礙超越馬匹一匹要價400萬歐元(約1.3億台幣)，和台灣的馬匹價位差距非常大，而沙國的馬可以跳到約1.8公尺，已經完全是奧運頂尖水平。
根據記者實際查訪，中華隊的馬匹平均價格約在10萬美元(約台幣320萬)左右，而本屆亞運印度的馬匹則大概落在1000萬台幣。
另外，本屆亞運參人數和隊伍都大幅成長，總人數大概比上屆增加3成，葉益成認為，「未來的競爭對手會越來越多，台灣必須在人才培養及國際化更努力，同時政府和企業也必須投入更多資源，提升馬匹的素質，在大型國際賽才能有更好的成績。」