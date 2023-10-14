籃球／鄭志龍組黃金教練團　NBA籃球關懷行動再次啟動

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關懷列車第一站前進位於新北樹林的武林國小，許皓程教練和「小台」黃聰翰在拍攝球星形象照時，看到小球員們生硬的肢體動作和表情，忍不住親自下場比畫指導小球員擺出帥氣的姿勢，緊接著又轉換情緒認真指導基本動作和攻守技巧。
在遊戲挑戰「Knockout」時扮演驚喜彩蛋的「皓呆」教練驚喜地表示：「來之前有聽說武林國小的籃球實力不錯，但沒想到這群小朋友這麼準，眼看分不出勝負只好跳下來當關主，看來這趟來可以順便挑幾個選手培養一下。」
高雄陽明國小和苗栗大同國小兩站是由鄭志龍搭配Oscar林冠均的組合，兩所學校籃球隊近年的成績都不錯，後者更是「台灣隊長」陳盈駿的母校，跟阿駿同期的Oscar在兩天訓練中一直提醒大家打球要「開心」，他強調：「畢竟籃球生涯很短暫，每天都要盡情享受這個過程，和朋友一起訓練、一起成長、一起變強。」
對於球員們常覺得枯燥乏味的練球，林冠均卻有不同見解：「把每次訓練想成可以跟隊友一起做喜歡的事情，再多都不覺得累，籃球就是這樣有魅力。」
分組對抗環節場上氣氛最是熱鬧，領先的一方不時爆出喝采，落後的一方則不免情緒受挫。「籃球博士」鄭志龍指導的隊伍即使落後時仍顯從容，不論何時只要一談起籃球就讓人肅然起敬的龍哥，除了對小球員的超齡的技戰術認知感到驚訝，也不免俗地提醒道：「運動除了對體格和健康有幫助，團隊運動更重要的是在球場上去學習如何自處、如何跟別人相處、如何運用合作的模式去達到團隊的目標。」更強調能學會合作精神，對未來球場上、職場上都大有助益。