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高球／日本沖星羅抓六鳥獨居領先　台將最佳劉嬿70桿繳卡

▲劉嬿第一回合70桿(-2)，暫並列第11，是台灣選手中成績最佳。(TLPGA提供)
▲劉嬿第一回合70桿(-2)，暫並列第11，是台灣選手中成績最佳。(TLPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2023日台交流香川縣女子高爾夫球賽在日本香川縣滿濃丘高爾夫俱樂部，進行第一回合賽事，台灣女將劉嬿今天打出4個博蒂、2個柏忌的70桿，與另外8位日本選手暫時並列第11名，是台灣暫排名最佳選手。日本選手沖星羅打出低於標準桿五桿的67桿，暫時單獨領先。

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日本業餘女將森村美優丶職業球員橫峯櫻及山田成美揮出68桿，暫並列第二位。另有六位選手以69桿暫並列第五。現居日次巡賽獎金首位的旅日台灣19歲好手吳佳晏與台灣女將王莉甯同以71桿，與另外七位日籍選手暫並居第20位。

目前居日次巡賽獎金排名暫居第七的沖星羅首回合打出六鳥一柏忌，業餘選手森村美優四鳥無柏忌，日次巡賽獎金排名第31的山田成美五鳥一柏忌，橫峯櫻六鳥二柏忌，表現都很好。

這項比賽總獎金2000萬日圓（約合台幣430萬元），是由TLPGA台灣女子職業高爾夫協會與JLPGA日本女子職業高爾夫協會，共同認證的日本女子巡迴賽事，今天起在日本香川縣滿濃丘鄉村俱樂部進行三回合賽事，共有106位台、日女子巡迴賽選手同場競逐冠軍獎杯與360萬日圓冠軍獎金（約合新台幣77.5萬元）。

這場比賽有106位選手參賽，包括TLPGA台巡賽26位選手（含2位泰國選手）丶76位日次巡選手（含吳佳晏）及推荐選手（含4位業餘選手）以及4位候補選手。

劉嬿對對於自己的表現不是太滿意，她表示，除了開球之外，其他的表現都平平，四鳥包括兩個五桿長洞，四桿洞的第9、10洞與五桿洞的第18洞都是9呎左右小鳥推桿；第15洞的五桿洞是今日打得最好一洞，開球在球道上，226碼到旗位，第二桿3木打上果嶺，Eagle chance大約27呎，兩推輕鬆抓鳥。十八洞32推，成功打上果嶺15個洞。

她說：「雖然上果嶺成功率不錯，不過第一推的距離大約都是15呎以上，以為推過去會過洞，結果力道都差一點，感覺果嶺速度有點慢！」她表示，希望推桿可以執行的再好一點，她比較習慣日本果嶺的判讀，第二回合應該會更好。劉嬿曾於2015年打過日本次巡賽一年。

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