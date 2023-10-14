高球／日本沖星羅抓六鳥獨居領先　台將最佳劉嬿70桿繳卡

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目前居日次巡賽獎金排名暫居第七的沖星羅首回合打出六鳥一柏忌，業餘選手森村美優四鳥無柏忌，日次巡賽獎金排名第31的山田成美五鳥一柏忌，橫峯櫻六鳥二柏忌，表現都很好。
這項比賽總獎金2000萬日圓（約合台幣430萬元），是由TLPGA台灣女子職業高爾夫協會與JLPGA日本女子職業高爾夫協會，共同認證的日本女子巡迴賽事，今天起在日本香川縣滿濃丘鄉村俱樂部進行三回合賽事，共有106位台、日女子巡迴賽選手同場競逐冠軍獎杯與360萬日圓冠軍獎金（約合新台幣77.5萬元）。
這場比賽有106位選手參賽，包括TLPGA台巡賽26位選手（含2位泰國選手）丶76位日次巡選手（含吳佳晏）及推荐選手（含4位業餘選手）以及4位候補選手。
劉嬿對對於自己的表現不是太滿意，她表示，除了開球之外，其他的表現都平平，四鳥包括兩個五桿長洞，四桿洞的第9、10洞與五桿洞的第18洞都是9呎左右小鳥推桿；第15洞的五桿洞是今日打得最好一洞，開球在球道上，226碼到旗位，第二桿3木打上果嶺，Eagle chance大約27呎，兩推輕鬆抓鳥。十八洞32推，成功打上果嶺15個洞。
她說：「雖然上果嶺成功率不錯，不過第一推的距離大約都是15呎以上，以為推過去會過洞，結果力道都差一點，感覺果嶺速度有點慢！」她表示，希望推桿可以執行的再好一點，她比較習慣日本果嶺的判讀，第二回合應該會更好。劉嬿曾於2015年打過日本次巡賽一年。