蘋果曝「過時產品」清單！Apple Watch第一代入列 四方錶盒掰了
蘋果每每更新一次「過時產品」，對於老果粉來說就更能感受到時代的推演，近期更新的過時產品名單中也將第一代Apple Watch入列了！意味著未來在 Apple Store已經無法提供維修，授權的服務據點也可能沒有相關零件，Apple Watch 第一代的方形外盒也將絕跡。
記者周淑萍/綜合報導
Apple Watch從早期被認為是雞肋產品，到現在一代一代的進化，除了看時間、檢視通知訊息之外，運動、健康偵測也都離不開Apple Watch，甚至還加入跌倒偵測、心律偵測等，國內外不不乏有許人都因此而撿回一條命。Apple Watch第一代採用四方形塑膠外盒，頗具有收藏價值，但之後因環保意識抬頭，全面改為紙盒包裝。
Apple Watch 第一代在2015年開賣，同時還有高貴的Edition款跟著一起銷售，Edition錶款有18Ｋ金、藍寶石鏡面，售價最高可達到57萬元台幣，價格相當奢華，突破天際的價格也將成為歷史，同步被列為「過時產品」。
依照蘋果官方說法，銷售超過5年但未滿 7 年的產品就算是「過時產品」。目前被列入過時產品的Apple Watch包含了第一代全系列、第一代 Edition、Hermes，以及第二代全系列。