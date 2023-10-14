路透、法新、半島都遭殃！以色列砲擊黎巴嫩　外媒記者1死6傷

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綜合外媒報導，這起事件影響了包含《路透社》（Reuters）、《法新社》（AFP）和《半島電視台》（Al Jazeera）在內的記者，標誌著以色列與哈馬斯開戰以來，最嚴重的新聞災難事件之一。
《路透社》透過聲明證實，攝影師阿卜杜拉（Issam Abdallah）因此喪生，深感悲痛；另外還有2名路透社記者蘇丹尼（Thaer Al-Sudani）、納齊（Maher Nazeh）也在事件中受傷。
《法新社》也表示，2名記者阿西（Christina Assi）、柯林斯（Dylan Collins）受傷，被送往醫院治療。《法新社》全球新聞總監切特溫德（Phil Chetwynd）在聲明中指出，對記者在履行職責時傷亡深感擔憂，會盡全力協助受傷的同事。
《半島電視台》則透露，公司所屬2名記者布拉克亞（Elie Brakhya）、朱哈達爾（Carmen Joukhadar）同樣受傷。
據《保護記者委員會》（Committee to Protect Journalists）稱，在13日的事件發生前，至少已有10名記者在以色列與哈馬斯的衝突爆發後被殺。以色列國防軍（IDF）並沒有回應與記者遇襲相關的提問，據悉事件發生時，採訪團隊皆穿著印有新聞從業人員標籤的夾克。
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