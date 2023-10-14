慎防「以巴衝突」成為「中東戰爭」！彭博3情境推估全球經濟影響

我是廣告 請繼續往下閱讀
《彭博社》分析，以色列與哈馬斯衝突，可能演變成3種情境，第一是衝突僅限於加薩地區（Conflict Confined to Gaza），這種情況對全球經濟的影響是最小的，特別如果沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，可以利用其閒置產能，抵消伊朗因遭受制裁損失的石油產量。
第二種是代理人戰爭（Proxy War）。如果衝突蔓延到黎巴嫩、敘利亞支持哈馬斯的民兵組織，如黎巴嫩真主黨等，將演變成伊朗和以色列之間的代理人戰爭，經濟和社會成本也會隨之上升，包含油價被推高、金融市場的避險舉措。若真如此，恐會對明年的全球經濟成長造成0.3%的拖累，相當於減少約3000億美元的產值，使經濟成長增速放緩至2.4%。
第三種則是伊朗-以色列戰爭（Iran-Israel War）。雖然伊朗和以色列直接衝突的可能性很小，但也最為危險，油價飆升和風險資產暴跌，將對全球經濟成長造成重大打擊，並使通膨進一步升溫。國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）研究員阿爾哈桑（Hasan Alhasan）指出，雖然中東地區，包含伊朗在內，都不希望看到哈馬斯與以色列的衝突升級為全面的地區戰爭，但這不意味著它就不會發生，尤其是在情緒高漲的情況下，誤判的可能性也是存在的。
由於世界石油供應的大約1/5來自波灣地區，即使原油價格可能不會像1973年那樣瘋漲，但如果以色列和伊朗真的互射飛彈，油價漲幅或將重演1990年伊拉克入侵科威特時的情景，將油價推至每桶150美元。而若伊朗決定關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），即使是沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國釋出閒置產能，也未必能挽救局面。
俄烏戰爭、美中緊張、台海升溫，報導指出，種種跡象都表明，地緣政治重新成為經濟和市場結果的驅動力，而無論是上述哪種情境，中東更穩定的希望越發破滅，並正在點燃一場新的大火，地緣政治因素在中東從未真正消失。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。