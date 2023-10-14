MLB／大聯盟支持棒、壘項目重返奧運 有望開放40人名單球員參賽
國際奧林匹克委員會近日討論在2028洛杉磯奧運增設棒球項目，根據美媒《The Athletic》記者Evan Drellich透露，「美國職棒（MLB）與球員工會在今年7月時，寫信給奧運委員會，並在內容中表示支持棒、壘球重返洛杉磯奧運。」
記者張志宇/綜合報導
棒球項目在1992年首度引進奧運，壘球則是1996年首度加入奧運，但在2012年的倫敦奧運中皆被取消，直到2020年東京奧運重返，但明年2024巴黎奧運確定不會舉行棒、壘項目，其中中華隊在奧運棒壘項目中，曾在1992年巴塞隆納奧運斬獲銀牌。
大聯盟在以往是不開放大聯盟40人名單內的球員參賽，但隨著近年大聯盟官方對奧運棒球展現支持，可能有望改變立場，開放大聯盟球星參賽，記者Evan Drellich也在報導中透露，「雖大聯盟目前尚未允諾大聯盟球員參加，但這些都是能隨時改變的。目前主辦方洛杉磯也提出增加腰旗美式足球、板球、袋棍球（長曲棍球）、壁球等項目，奧委會預計於15日至17日透過投票定案，一旦通過，上述賽事都將成為2028年奧運項目。」
對於棒、壘球項目回歸奧運，國際奧會主席Thomas Bach則表示，「自己樂見棒、壘項目重返奧運，這些運動完全符合2028年主辦國的體育文化，並能向世界展示屬於美國自己的代表性運動，同時也能將其他國際的運動帶到美國。」