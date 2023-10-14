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12星座一周運勢／金牛、處女座「恐有麻煩」　獅子、雙魚桃花來了

▲12星座一周運勢出爐，金牛座、處女座「小心麻煩」；獅子座、雙魚座有桃花。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲12星座一周運勢出爐，金牛座、處女座「小心麻煩」；獅子座、雙魚座有桃花。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃韻文／綜合報導

塔羅占卜師Princess分享12星座一周運勢（10月15日至10月21日）。

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🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、日常。
這周如果很需要答案，或解決辦法，會有結果的。工作上容易得到些什麼。

🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
這周容易犯小人，因為現在你身邊的環境不好，容易惹麻煩上身，工作上可能會有麻煩事。

🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周會有好事降臨，或得到什麼好東西，工作上是勞累的一周。

🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常。
這周依舊順利，但總有人不買單，另外注意心神不寧的問題。工作上無往不利，小心會有點小挫折；感情上喜歡的那個人，沒有回應或追不到。

🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周穩紮穩打，成果豐碩，開始邁向更高的目標。工作上表現亮眼；感情上很多桃花，會開始想戀愛。

🟡處女座
本周運勢重點，日常。
這周容易鬧翻，小心人事不和，這其實是在清理你身邊的環境及交友圈，工作上有人際糾紛或拆夥。

🟡天秤座
本周運勢重點，日常。
這周身邊的人很買單，或是就吃你那一套，感情上是焦點的一週。

🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周若有新目標可以開始著手了。工作上投入B計劃中，有第二個跑道的話是長久之計。

🟡射手座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周能量很飽滿，或許你已經準備好了，但還需要再等等，還有些小麻煩。工作上目前有點不順；感情上有桃花運，但現在還沒有對象，有對象的不容易在一起。

🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周容易在錯的地方努力，會越來越卡，雖然這個是很吸引你的。工作上目前是待在不對的地方，有點不順是正常的；感情上依然在糾纏中。

🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周容易要什麼沒什麼，或就是得不到，可能還要再等等。工作上如果有很想要的機會或目標，現在還不是時候；感情上會日久生情。

🟡雙魚座
本周運勢重點，日常。
這周能量轉換，是個新的開始，或你身邊的人事物、環境換一批。感情上有新的桃花氛圍在醞釀中。

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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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