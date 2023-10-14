12星座一周運勢／金牛、處女座「恐有麻煩」　獅子、雙魚桃花來了

我是廣告 請繼續往下閱讀
本周運勢重點，工作、日常。
這周如果很需要答案，或解決辦法，會有結果的。工作上容易得到些什麼。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
這周容易犯小人，因為現在你身邊的環境不好，容易惹麻煩上身，工作上可能會有麻煩事。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周會有好事降臨，或得到什麼好東西，工作上是勞累的一周。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常。
這周依舊順利，但總有人不買單，另外注意心神不寧的問題。工作上無往不利，小心會有點小挫折；感情上喜歡的那個人，沒有回應或追不到。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周穩紮穩打，成果豐碩，開始邁向更高的目標。工作上表現亮眼；感情上很多桃花，會開始想戀愛。
🟡處女座
本周運勢重點，日常。
這周容易鬧翻，小心人事不和，這其實是在清理你身邊的環境及交友圈，工作上有人際糾紛或拆夥。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常。
這周身邊的人很買單，或是就吃你那一套，感情上是焦點的一週。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周若有新目標可以開始著手了。工作上投入B計劃中，有第二個跑道的話是長久之計。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周能量很飽滿，或許你已經準備好了，但還需要再等等，還有些小麻煩。工作上目前有點不順；感情上有桃花運，但現在還沒有對象，有對象的不容易在一起。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周容易在錯的地方努力，會越來越卡，雖然這個是很吸引你的。工作上目前是待在不對的地方，有點不順是正常的；感情上依然在糾纏中。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周容易要什麼沒什麼，或就是得不到，可能還要再等等。工作上如果有很想要的機會或目標，現在還不是時候；感情上會日久生情。
🟡雙魚座
本周運勢重點，日常。
這周能量轉換，是個新的開始，或你身邊的人事物、環境換一批。感情上有新的桃花氛圍在醞釀中。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。