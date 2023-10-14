MLB／分區冠軍戰16日開打！僅太空人是分區龍頭 其餘3隊都是外卡
美國職棒（MLB）國家聯盟與美國聯盟冠軍戰將在16日展開，分別由費城費城人對陣亞利桑那響尾蛇，與德州遊騎兵對決休士頓太空人，本次兩聯盟冠的軍戰中，只有太空人是分區冠軍球隊，其餘3支隊伍都是外卡，國聯冠軍戰由響尾蛇對決費城人，美聯冠軍戰則是遊騎兵對決太空人。
記者張志宇/綜合報導
本季大聯盟共有3隻百勝球隊，分別為巴爾的摩金鶯（101勝）、亞特蘭大勇士（104勝）與洛杉磯道奇（100勝），且都是分屬於該分區龍頭，但這3隊在季後賽合計僅交出1勝9敗的成績，皆已遭到淘汰。
美聯中區龍頭明尼蘇達雙城雖在外卡戰中擊退多倫多藍鳥，但在分區系列賽不敵太空人遭到淘汰，金鶯則是在首輪被外卡的遊騎兵橫掃出局，美聯冠軍戰將上演「德州內戰」，由遊騎兵對決太空人。
國聯中區龍頭密爾瓦基釀酒人在外卡戰遭到響尾蛇橫掃出局，國東龍頭勇士則是在首論系列賽僅拿下1勝，就遭到外卡費城人淘汰，連續兩年拿下百勝的道奇在首輪被同區的響尾蛇橫掃，連兩年止步季後賽首輪，國聯冠軍戰將由響尾蛇對決費城人。
此外，目前參加美聯和國聯冠軍賽的隊伍已經沒有頭號種子，休士頓太空人、德州遊騎兵、費城費城人隊在例行賽都繳出90勝，而亞利桑那響尾蛇則是打出84勝。