名家論壇》韋安／超級黑馬？侯友宜實力、能量或將「井噴式」爆發

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侯少說話、多做事的風格，過去讓他贏得掌聲，成為政治人物中最受民意肯定者。不過，在當前的選戰中，「能說話的」把他這個「能做事的」，好像比下去了。
但這只是「過程」，而非「結局」。侯40多年來，「愛做事、能做事、做好事」的累積，是沒人能跟他比得過的。從基層刑警、警政署長、警大校長、正副市長，侯的經歷和政績，都算得上是「傳奇」等級。如果，侯很弱、沒能力，他不可能有機會承擔今天的角色。
當侯發現問題面對問題時，會以他智慧去找到方法，迎刃而解難題。根本就沒有什麼「口才」問題，只是不習慣講假、大、空的套話而已。未來侯會用自己的方式多講話，沒有華麗辭藻，不會裝模作樣，而是對人民講真話、講實話。
侯有時間讓選民，更多地了解他，過去做了什麼事。也會讓選民知道，未來當上總統會做那些事。而且從看他的過去，相信他一定言而有信，會說到做到。
侯友宜一生公職生涯，都猶如一匹「黑馬」，在過去每一個職位上，屢屢有亮眼突出的表現。2024侯關關難過關關過，更有可能成為「超級黑馬」。而幾十年來累積經驗、智慧和能量，最後會侯「井噴式」地爆發出來。
侯目前雖不被看好，但他最有可能，是贏在最後強者！
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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