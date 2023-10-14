中華職棒／胡智為中繼砸鍋！球迷私訊攻擊 老婆Airu高情商回覆
中職味全龍昨（13日）在延長賽10局靠著李凱威再見安打，以7:6擊退統一7-ELEVEn獅，順利守住全年度戰績第一，但在比賽中統一獅一度以4:2領先，不料胡智為中繼上陣砸鍋，賽後更引來球迷不滿，並在私訊中影射故意放水，胡智為老婆Airu則在IG中高情商回應。
記者張志宇/綜合報導
統一獅在前6局打完仍以4:2領先，但胡智為在7局先遭到吉力吉撈鞏冠、劉基鴻連續安打，又對蔣少宏投出觸身球形成滿壘，隨後李凱威高飛犧牲打和林孝程安打攻下2分追平。
胡智為昨用了26球僅投1.1局就失掉2分退場，賽後球迷更是直接私訊胡智為，「怎麼投成這樣？爛成這樣，上層指示這樣投的嗎？」「領人薪資是該聽上頭的，不怪你，但要演就要演得漂亮演那麼爛」、「胖子長那麼醜，又愛耍大牌，被味全龍打成這樣真可憐，還旅美，可憐的錢都打水漂了，你老婆怎麼會喜歡你這麼醜又爛的投手。」
胡智為老婆Airu則在看到私訊後，並在IG上高情商回覆，「上頭指示？你要不要好好說話」、「老公我愛你」、「我律師說私訊不能告，我也沒有生氣，反正球迷百百種，你又是哪一種？」、「怎麼我自己在看私訊，做人身攻擊不行吧，而且我選什麼老公跟妳有關係嗎？你希望別人老公說你又醜胖子嗎？」
昨（13日）賽前味全龍在全年度戰績排名第一，僅以0.5勝差領先統一獅，此戰雙方你來我往，前8局打完味全龍6:4取得領先，9局上王維中登板放火遭到追平，但味全龍仍在延長賽10局下靠著李凱威擊出再見安打，以7:6擊退統一獅，順利守住全年度戰績第一，並將領先擴大至1.5場。