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張忠謀出席運動會！台積電宣布發8億元大紅包、每人1.6萬

▲台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬參與運動會，會上董事長劉德音宣布發放特別獎金，一定職等的人可拿到1.6萬元。（圖／讀者提供）
▲台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬參與運動會，會上董事長劉德音宣布發放特別獎金，一定職等的人可拿到1.6萬元。（圖／讀者提供）

記者許家禎／新竹報導

台積電在疫情過後、睽違3年終於恢復舉辦運動會，今（14）日台積電運動會上，創辦人張忠謀與夫人張淑芬也到場。會上台積電董事長劉德音宣布，凡員工職級在60至64、職級20至26、職級31至33（含副理）的台灣員工，每人可拿到1.6萬元的特別獎金，以台積電基層超過5萬名員工為計，約發放特別獎金總金額至少達8億元。

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台積電運動會今日於竹北體育場登場，早上8點半左右，創辦人張忠謀與夫人張淑芬現身，董事曾繁城、董事長劉德音、總裁魏哲家與其他高層也陪伴進場，現場數百名員工熱烈歡迎，紛紛高喊「創辦人我愛你」、「Sophie（張淑芬英文名）我愛你」。

台積電往年運動會中都會宣布對基層員工發放特別獎金，近3年雖停辦運動會，此仍照發特別獎金。以去年為例，台積電指出為感謝國際局勢變化下，同仁堅守岡位讓公司營收持續成長，因此職級60至64、職級20至26、職級31至33（含副理）的台灣員工，每人可拿到1.6萬元的特別獎金，總計基層有超過5萬名員工，合計約發放總金額至少8億元的特別獎金，並發放每人面額2000元的福利即享券。

而今年是疫情過後首度舉辦，即便大環境不景氣，但特別獎金沒有縮水。台積電董事長劉德音會上宣布，凡員工職級在60至64、職級20至26、職級31至33（含副理）的台灣員工，每人可拿到1.6萬元的特別獎金，以台積電基層超過5萬名員工為計，約發放特別獎金總金額至少達8億元。

台積電今年運動會規畫徑賽、趣味競賽、親子活動體驗區及園遊會。今年海外廠區亦首度提供結合體育賽事、嘉年華或ESG活動影片，透過現場螢幕播放，同步參與聖火傳遞誓師。其中，南京廠及上海廠同日於當地舉辦樂活運動會，鼓勵家庭成員參加以提高參與度，凝聚向心力。

今年的園遊會共計約140個攤位，包括16家ESG攤商（在地商家、社企流、農夫市集），並結合「減塑行動」，提供環保可分解材質吸管及循環餐具租借服務，使用活動專屬APP，採電子支付鼓勵無紙化綠色消費，傳達台積電在追求企業成長的同時，亦注重環境永續及社會影響力。

在活動設計上，台積電積極響應永續理念，包括規畫趣味ESG互動活動以推廣永續教育；徑赛鳴槍儀式改以踩動腳踏車產生綠能，象徵邁向永續成功之路；不使用緊急發電機改採用綠電（申請綠電憑證）避免汙染；硬體裝潢零廢棄、布置物採可回收材質設計，共同朝向循環再用目標；交通接駁同步採用電動巴士以降低碳排放， 並鼓勵搭乘大眾交通工具或共乘車輛，提倡綠色交通理念。

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