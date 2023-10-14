柯文哲藍白談合前拋「我當正的」 黃健庭先笑3聲：今天要好好談
藍白合會前會今（14）日下午舉行，不過，民眾黨總統參選人柯文哲昨日接受專訪時提及唯一勝選方程式：「我當正的、藍推薦副手、郭台銘一定要拉進來」。對此，將代表國民黨出席藍白合會前會的國民黨秘書長黃健庭先是笑三聲「哈哈哈」，接著表示「每個人都有自己看法」，今天就要好好針對藍白是不是能在大選合作好好談。
記者余祥／台北報導
柯文哲昨日接受TVBS專訪，對於「藍白合勝利方程式」為何？柯文哲說，他看過這幾個月各種組合民調，如果一對一對決，他直言勝率最高就是柯當正的、民調輸的一方推薦副手，鴻海創辦人郭台銘也是藍白合的重要角色，一定把郭拉進來。
黃健庭說，今天就要好好針對藍白是不是能在大選合作好好談，這是唯一的目標，下架執政腐敗無能的民進黨，這是台灣多數民意的期待，他們一定要將所有的主張、所有後續作為，對準這個目標，只要造成彼此分裂、對立都該拋棄，用最大誠意盡最大努力，這樣才有辦法促成藍白這次的合作。
媒體詢問，柯文哲陣營堅持比民調、辦辯論，黃健庭說，今天的會談不會設限，原則就是要促成合作，不要造成對立，如果造成對立、造成分裂，那連談都不用談了，既然是要談，就要朝著真正合作的目標來努力。