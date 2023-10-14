天氣預報／今起低溫探19度！週末降雨區域擴大 下波再降溫時間曝
今起至下週二（17日）受到東北季風影響，在局部空曠的沿海或平地區低溫會有19度至22度出現，日夜溫差大，且週日（15日）開始，東北季風增強，迎風面北部、東半部有地形降雨機會，不過降雨量不會太多，下週一、二水氣減少，一直到下週五、六新一波東北季風南下，北部、東部再降溫，轉明顯陰雨天氣。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險分析師林孝儒預報指出，今天至下週二台灣主要都為東北季風影響，基本上背風面的中南部天氣都不會有太大的變化，為晴時多雲，午後山區有短暫陣雨的天氣型態，不過整體水氣量不多且熱力作用較有限，因此降雨情況影響不大，多侷限於山區，高溫普遍仍有30度左右，而在局部空曠的沿海或平地區低溫則有19-22度出現，日夜溫差較大。
而迎風面的北部及東半部則為多雲或陰的天氣，早晚會有些涼意，局部地區也將有地形降雨機會，不過期間仍有些微小變化，如今日整體水氣量不多，故降雨還算零星，而明天東北季風風速略有些增強並前緣挾帶些水氣，雖然降雨區再有些擴大，不過累積降雨量可能都不是太多，而且很快地下週一二隨著乾空氣移入、水氣減少，迎風面的降雨又再更為零星了。
下週三四東北季風就會顯著減弱，並轉高壓迴流偏東風的環境，因此中南部天氣持續穩定外，北部及東半部的天氣也會有所好轉為晴或多雲天氣，頂多東半部有些零星降雨，而日高溫再有些回升，感受偏熱，且各地都要留意日夜溫差變化較大的情況，晨間仍有涼意。
林孝儒提醒，目前看來下週五六將再度有一波東北季風南下，北部及東部可能就較顯著的轉陰雨天氣了，不過位處背風面的中南部依舊影響不大，仍為晴或多雲的天氣，且很快的下週日東北季風又再度減弱，北部及東部降雨又會有所趨緩了。
總體來說，近期台灣多是受到北方系統帶下東北季風的強弱變化影響，不過北方大陸高壓南下的幅度都較有限，故天氣型態變化也不是說很大，其中較值得一提的是日夜溫差較大的情況，因此提醒早出晚歸的朋友可多備件衣物，避免著涼了。